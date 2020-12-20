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Газета.Ru
Газета.Ru

Оборот турбизнеса РФ снизился на 2,1 трлн рублей за 2020 год

Ведомство уточняет, что падение за текущий год составило 2,1 трлн рублей. При этом в Ростуризме подчеркнули, что Россия по показателям восстановления обороты внутреннего туризма вошла в тройку лидеров между странами G20. Лидирующие позиции также занимаю Франция и Италия.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Ростуризме заявили, что оборот турбизнеса по итогам 2020 года сократится на 60%

Оборот российской туристической отрасли по итогам 2020 года сократится на 60% по сравнению с прошлым годом, или на 2,1 трлн рублей, при этом Россия вошла в тройку лидеров среди стран G20 по темпам восстановления оборота внутреннего туризма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.
ТАСС16:55
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Оборот российской туристической отрасли по итогам года сократится на 60% по сравнению с прошлым годом

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