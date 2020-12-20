Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение ТК Звезда ИА Красная Весна Пятый канал Дождь Дождь Мой Брянск Известия

Ведомство уточняет, что падение за текущий год составило 2,1 трлн рублей. При этом в Ростуризме подчеркнули, что Россия по показателям восстановления обороты внутреннего туризма вошла в тройку лидеров между странами G20. Лидирующие позиции также занимаю Франция и Италия.

Поделиться