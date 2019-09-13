с чего всё началось

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы. Тестирование будет проводиться «на реальных пользователях».

Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени

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