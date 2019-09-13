Технологии

AsteraAsteraОборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы. Тестирование будет проводиться «на реальных пользователях».
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с чего всё началось
Российские операторы связи проверят на пользователях в Тюмени оборудование для блокировки мессенджера Telegram, сообщает
 Reuters со ссылкой на два источника в телекоммуникационных компаниях.
Новая газета11:39

Подробнее о событии

Reuters: операторы протестируют в Тюмени оборудование для блокировки Telegram

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Роскомнадзор уже в сентябре намерен протестировать новые средства для блокировки месенджера Telegram

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Новая газета11:39

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URA.Ru11:52

CМИ: средства для блокировки Telegram протестируют на пользователях в Тюмени

Коммерсантъ13:30

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Lenta.ru12:07

Reuters: оборудование для блокировки Telegram протестируют на пользователях в Тюмени

Дождь11:52
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В финале ЧМ по баскетболу сыграют сборные Аргентины и Испании

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» сообщил, что появилась оттепель в готовности договариваться с Россией.
Коммерсантъ 15:40
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Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
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Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
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Илья Глинников из «Интернов» оплатил 100 штрафов ради сохранения авто

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Технологии

Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2

Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
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Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка

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Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России

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WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР

Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.
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В Армении освободили подозреваемого в убийстве российского спецназовца

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