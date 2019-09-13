с чего всё началось

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы. Тестирование будет проводиться «на реальных пользователях».

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Происшествия На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.

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