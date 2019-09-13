Технологии

AsteraAsteraОборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы. Тестирование будет проводиться «на реальных пользователях».
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с чего всё началось
Российские операторы связи проверят на пользователях в Тюмени оборудование для блокировки мессенджера Telegram, сообщает
 Reuters со ссылкой на два источника в телекоммуникационных компаниях.
Новая газетавчера в 11:39

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Reuters: операторы протестируют в Тюмени оборудование для блокировки Telegram

Ведомостивчера в 12:12

Крупные операторы связи России в ближайшее время проверят оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram

Эхо Москвы02:04

Reuters: оборудование для блокировки Telegram будут тестировать на пользователях в Тюмени

Новая газетавчера в 11:39

Операторы протестируют средства для блокировки Telegram на уральцах

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На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram

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CМИ: средства для блокировки Telegram протестируют на пользователях в Тюмени

Коммерсантъвчера в 13:30

Reuters: оборудование для блокировки Telegram протестируют на пользователях в Тюмени

Дождьвчера в 11:52
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
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Стали известны сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу

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РИА Новости вчера в 09:26
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Во Владивостоке начался кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого», передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 10:14
Политика

Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
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Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

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Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

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