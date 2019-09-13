Технологии
AsteraОборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы. Тестирование будет проводиться «на реальных пользователях».
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с чего всё началось
Российские операторы связи проверят на пользователях в Тюмени оборудование для блокировки мессенджера Telegram, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в телекоммуникационных компаниях.Новая газета11:39
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:32, Вашингтон
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