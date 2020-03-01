Происшествия

Фонтанка.РуФонтанка.РуОборвавшийся на Масленице трос убил в Подмосковье мужчину с ребенком

Желание помочь другому стоило жизни мужчине в Подмосковье. Погиб не только он сам, но и его маленькая дочь. Как сообщили «Фонтанке» в ГСУ СК России по Московской области, несчастье произошло 1 марта в Электроуглях под Ногинском.
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