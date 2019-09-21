Российских детей, обожженных раскаленным маслом в турецком отеле, доставили в Екатеринбург, передает РИА "Новости". Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Обожженных кипящим маслом в Турции детей доставили в Россию

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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