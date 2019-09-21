Происшествия
Газета.RuОбожженных кипящим маслом в Турции детей доставили в Россию
Российских детей, обожженных раскаленным маслом в турецком отеле, доставили в Екатеринбург, передает РИА "Новости". Об этом сообщили в региональном Минздраве.
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«Их подожгли со спины»: детей, которых в Турции облили горящим маслом, привезли в Екатеринбург
Екатеринбург Онлайн07:20
Маленькие екатеринбуржцы, облитые горящим маслом в Турции, вернулись домой
Наша Газета (г. Екатеринбург)09:27
Свердловские врачи готовы встретить из Турции пострадавших от горящего масла детей
ТагилСити.рувчера в 08:36
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 10:36, Вашингтон
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Источники: модуль «Наука» запустят к МКС со штатными баками
ТАСС 18 сентября в 18:01
Общество
Москвичей ожидает мокрый снег и ветер
В воскресенье, 22 сентября, в Москве ожидается мокрый снег и ветер.
Газета.Ru 08:29
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия
Под Одессой в ДТП погибли девять человек
В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек.
Lenta.ru 09:51
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
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РБК 03:00
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
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Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Шоу-бизнес
Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»
Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
ФАН 05:16
Хоккей
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Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 10:02
Происшествия
Якутскому шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде
Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде самопровозглашенному «шаману-воину» Александру Габышеву, задержанному в Бурятии.
Известия 03:54
Футбол
РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Космос
Что-то убивает галактики в самых экстремальных областях Вселенной
В самых крайних областях Вселенной гибнут галактики. Их звездообразование прекращается, и астрономы хотят знать, почему.
Капитал страны 05:17
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина
Размещенные в разделе боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы на отличившихся бойцов Красной армии, свидетельства о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии и газеты раскрывают детали Таллинской наступательной операции и рассказывают об атмосфере освобождения Таллина.
РИА Новости вчера в 18:04
Единоборства
Сидаков завоевал золото чемпионата мира по вольной борьбе
Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков победил в финальной схватке чемпионата мира в весовой категории до 74 кг.
Матч ТВ 09:29
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
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BFM.ru 10:11
Политика
Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая
По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
Вести.Ru 07:28
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Армия и оружие
Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии
Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов раскрыл причину своей измены в браке с Ольгой Бузовой
Стоит отметить, что брак Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой распался в 2016 году после того, как звезда "Дома-2" узнала об изменах любимого мужа.
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Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Спорт
Прокуратура сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева
Австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских тренеров, специалистов и биатлонистов.
РЕН ТВ вчера в 04:56
Игры
Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam
Возможно в будущем пользователи все-таки смогут перепродавать цифровые копии игр.
Astera вчера в 12:46
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM вчера в 04:42
Авто
Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ
В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.
Газета DAILY 19 сентября в 14:00
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о его разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
RT на русском 10:24