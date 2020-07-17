Коронавирус
ГЛАС.RUОбозначена дата регистрации первой российской вакцины от коронавируса
Глава ведомства сообщил, что клинические испытания российской вакцины, проводимые на базе центра «Вектор», могут начаться уже через 2-3 недели после того, как будет завершена экспертиза, которая проводится уже сейчас.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Общество
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей 15 июля в 12:44
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки армии по поручению Путина
Внезапную проверку армии, инициированную президентом России, главнокомандующим вооруженными силами страны Владимиром Путиным, сняли на видео.
Lenta.ru 10:38
Технологии
Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
Как стало известно, Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, при этом Xbox One S пока еще остается на конвейере.
Astera 09:37
Общество
Азербайджанцы напали на посольство Армении в Лондоне
В какой-то момент между участниками акции завязалась потасовка. На подмогу к азербайджанцам вскоре прибыли и лондонские турки.
Общественная служба новостей 09:50
Экономика
Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК вчера в 00:00
Армия и оружие
С-400 взвинтили цену на F-35
В январе портал Flight Global, ссылаясь на заявление представителя американской корпорации Lockheed Martin, головного разработчика и производителя F-35 Lightning II, сообщил, что цена одного F-35 Lightning II упала до исторически низкой отметки в 77,9 миллиона долларов, а угрозой продажам истребителей является высокая стоимость летного часа, составляющая 35 тысяч долларов.
Lenta.ru 10:29
Армия и оружие
В США российский «Маркер» сочли плохой идеей
Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
Вечерний курьер вчера в 02:32
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news 15 июля в 20:55
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Армия и оружие
На сторону ДНР перешел еще один украинский военнослужащий
Военнослужащий украинской армии перешел на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.
КП - Донецк 03:56
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Гаджеты
Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки
Apple осенью представит обновление для iOS 14. В операционной системе появится эмодзи с изображением матрешки.
Дни24 05:27
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 07:23
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС 07:10
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
Общество
«Ощущение чуда»: журналистка из США рассказала о путешествии на Алтай
Американская журналистка, автор путевых очерков и книги "Затерянные пианино Сибири" Софи Робертс в статье в WSJ поделилась впечатлениями от поездки в Сибирь.
РИА Новости 07:10
Здоровье
Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
RT на русском 10:46
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании
Волгоград, 17 июля 2020, 17:40 — REGNUM Самолет рейса Москва — Махачкала авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за сообщения о минировании.
REGNUM 10:40
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Здоровье
Врачи предупредили о наступлении новой пандемии после коронавируса
Специалисты назвали пять факторов, способствующих ожирению. Так, ученые считают, что при стрессе люди начинают потреблять больше пищи.
Evo-rus.com 06:10
Политика
Лукашенко ждет Путина в Минск на встречу в рамках ЕАЭС
Президента России Владимира Путина ждут в Минске на встречу в рамках заседания Евразийского экономического союза.
ПолитРоссия 10:35
Экономика
В Госдуме высказались о компенсации вкладов времен СССР
Речь идет о компенсации сбережений, помещенных россиянами в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по вкладам в организации госстрахования и госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.
URA.Ru 06:44
Политика
Власти Приморья ответили на сообщения о запугивании жителей COVID-19
Провокацией назвал информацию о рассылке региональными властями инструкции журналистам по запугиванию жителей, участвующих в несанкционированных митингах в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, риском заражения коронавирусом,заместитель губернатора Антон Волошко, 12 июля сообщает РБК.
ИА Красная Весна 09:49
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36