Финансы
Lenta.ruОбозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Российский ЦБ тоже обещал продолжить снижать ключевую ставку, что уже подстегнуло покупки ОФЗ и рубля. Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.Российская газетавчера в 23:00
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Комментарии
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Газета.Ru вчера в 17:32
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы
9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru вчера в 08:58
Общество
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
Политика
Путин обратится к россиянам во второй половине дня
Президент России Владимир Путин во второй половине дня 11 мая выступит с обращением к россиянам.
Вести.Ru 06:04
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс).
РБК 04:18
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Общество
Правительство назвало условие открытия российских курортов
Условие открытия российских курортов назвал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 08:15
Единоборства
Фергюсон получил перелом орбитальной кости
Согласно источнику, американец был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости.
Советский спорт 01:03
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Авто
В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей
Audi A8L Security в кузове D5 бронирована по стандарту VR9/VR10: по стандарту VR9 защищены непрозрачные области, по классу VR10 — стёкла.
Тарантас Ньюс 08:08
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30
В ходе торгов Интерконтинентальной бирже стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала до $29,98 за баррель.
Коммерсантъ 04:57
Общество
Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев
Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:10
Политика
В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустин, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Российская газета 08:00
Футбол
Экс-защитник «Амкара» рассказал о злости на Россию
Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, выступавший в сезоне-2015/2016 за пермский «Амкар», высказался по поводу ситуации на Донбассе и конкретно Донецке, который в 2014 году перешел под контроль ДНР.
ProstoProSport 06:25
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры от коронавируса
Ранее комитет сообщал, что причиной смерти двух врачей Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн также стало заражение коронавирусом.
ТАСС 08:10
Космос
В США могут отложить миссию к спутнику Юпитера на два года
Вашингтон, 11 мая 2020, 07:30 — REGNUM Автоматическая миссия американского аэрокосмического агентства NASA Europa Clipper может отправиться к спутнику Юпитера — Европе — только в 2025 году.
REGNUM 00:30
Здоровье
В Югре умер шестой пациент с коронавирусом
Шестой человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
РИА Новости 07:00
Происшествия
Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу
Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 07:25
Здоровье
Только предварительная запись. И клиенты ждут на улице
4. Ограничить численность персонала, находящегося в помещениях организации, сотрудниками, которые непосредственно оказывают парикмахерские и косметические услуги клиентам, а также лицом, ответственным за оплату услуг и проведение противоэпидемических (дезинфекционных) мероприятий.
IvanovoNews 06:25
Политика
В Киеве заявили об ограничениях на пересечение линии разграничения
Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе продолжают действовать, они продлятся до особого распоряжения, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 06:58
Гаджеты
Qualcomm представила обновленный процессор Snapdragon 768G
Redmi K30 5G Racing Edition With New Snapdragon 768G SoC Launched https: / / t.co / Lbfrzvqqit — Techindia24 (@ tech_india24) May 11, 2020 Компания Qualcomm сообщила, что новый набор микросхем был создан для того, чтобы "обеспечить захватывающие игровые возможности и по-настоящему глобальный 5G".
NewInform 05:28
Происшествия
Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы
В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 08:55
Политика
Путин рассказал о предотвращенных попытках по развалу России
По словам Путина, 20 лет назад в некоторых конституциях республик РФ не было даже упоминания, что они являются частью Российской Федерации.
Слово и Дело вчера в 12:56