Финансы
Lenta.ruОбозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Российский ЦБ тоже обещал продолжить снижать ключевую ставку, что уже подстегнуло покупки ОФЗ и рубля. Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.Российская газетавчера в 23:00
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Комментарии
Энергетика
Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей
Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета 09:43
Здоровье
Ограничения из-за коронавируса в Забайкалье продлили до 25 мая
На основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 25 мая.
Забайкальский рабочий 06:54
Армия и оружие
Дандыкин назвал провальной акцию НАТО в Баренцевом море
Группа кораблей НАТО заходила в Баренцево море с 4 по 9 мая, но реакция Минобороны РФ была очень сдержанной.
ПолитРоссия 03:40
Экономика
В России хотят приравнять минимальные оклады к МРОТ
В России планируют приравнять наименьший оклад к установленному МРОТ.
РЕН ТВ 17:14
Технологии
База авторов «Живого журнала» оказалась в открытом доступе
В начале мая, продолжает он, пользователь с именем Винни Тройя (совпадает с именем известного американского исследователя в области кибербезопасности, который обнаружил утечку данных 1,2 млрд пользователей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github в 2019 г.) выложил базу в бесплатный доступ.
Ведомости 16:42
Политика
В Москве отреагировали на обвинение россиянина в доставке яда в Чехию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной уткой.
Lenta.ru 07:08
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Общество
Путин анонсировал выплаты для семей с детьми
Президент отметил, что оформить материальную поддержку можно через портал госуслуг и пенсионный фонд.
Свойкировский.рф 10:10
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
Общество
Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом
Главный врач Боткинской больницы в Москве, брат известной телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 16:26
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Здоровье
В Америке обнаружили новое смертельное следствие коронавируса у детей
Трое детей погибли в штате Нью-Йорк из-за воспалительного синдрома, предположительно связанного с коронавирусом.
ForPost 09:57
Футбол
Жена Песьякова: «Футболисты в нынешней ситуации на рабов не смахивают»
Ксения, жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова, прокомментировала скандальную ситуацию с голкипером "Крыльев Советов" Евгением Фроловым, который раскритиковал правительство РФ.Начну с того, что в принципе странно, что он об этом говорит — футболисты в сегодняшней ситуации на рабов не смахивают, грех жаловаться, как говорится.
Soccer.ru 15:06
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11:24
Шоу-бизнес
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
Газета.Ru 15:15
Единоборства
Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи
РИА Новости 16:16
Происшествия
В Петербурге из-под асфальта вырвались языки пламени
В Санкт-Петербурге из-под асфальта вырвались языки пламени. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на региональную пресс-службу МЧС.
Lenta.ru 16:50
Спорт
Сахалинские спортшколы выходят из карантина
Сегодня пройдет совещание директоров спортшкол с руководством минспорта, в ходе которого будут более конкретно обозначены требования и условия возвращения к работе каждого учреждения.
Сахалин.Инфо 19:08
Политика
Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России
Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили
Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru 05:21
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Комсомольская правда вчера в 00:05
Происшествия
В Сочи пациентка с коронавирусом сбежала из больницы
Из инфекционной больницы Сочи сбежала женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
URA.Ru вчера в 17:12
Общество
Оператор портала госуслуг назвал причину сбоя в работе сервиса
В понедельник вечером появилась информация, что после обращения президента России, в котором он сообщил о будущей возможности оформления ряда пособий с помощью портала, был затруднен доступ к ресурсу.
iReactor 17:14
Здоровье
Пациентам из «Ленэкспо» можно будет передавать еду и личные вещи
Родным пациентов госпиталя в «Ленэкспо» разрешат передавать заболевшим еду и личные вещи.
МР7.ру 09:47
Единоборства
В главном бою UFC 249 Гэтжи победил Фергюсона
Ранее «Профиль» сообщал, что Глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт признал свою вину за срыв поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.В свое оправдание Уайт сказал, что ситуация вокруг турнира UFC 249, в рамках которого должен был пройти бой, менялась каждый день.
Профиль вчера в 01:52
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57