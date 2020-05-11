Финансы

Lenta.ruLenta.ruОбозначены условия для усиления рубля

Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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с чего всё началось

При какой цене нефти рубль резко пойдет вверх и когда это случится

Российский ЦБ тоже обещал продолжить снижать ключевую ставку, что уже подстегнуло покупки ОФЗ и рубля. Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.
Российская газетавчера в 23:00

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Названо основное условие укрепления рубля

Телеканал 360°07:38

Российский финансист спрогнозировал укрепление рубля в летний сезон

VSE42.RU03:45

При какой цене нефти рубль резко пойдет вверх и когда это случится

Российская газетавчера в 23:00

Аналитик назвал условия для укрепления рубля

Аргументы недели02:59

Обозначены условия для усиления рубля

Lenta.ru02:17

Новости кризиса 11 мая: рублю грозит девальвация, а самоизоляцию могут продлить

URA.Ru00:11

Аналитик дал прогноз по усилению рубля и росту цен на золото

News.ru03:34
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Энергетика

Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей

Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета 09:43
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Здоровье

Ограничения из-за коронавируса в Забайкалье продлили до 25 мая

На основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 25 мая.
Забайкальский рабочий 06:54
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Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

РИА Новости 15:30
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Армия и оружие

Дандыкин назвал провальной акцию НАТО в Баренцевом море

Группа кораблей НАТО заходила в Баренцево море с 4 по 9 мая, но реакция Минобороны РФ была очень сдержанной.
ПолитРоссия 03:40
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Экономика

В России хотят приравнять минимальные оклады к МРОТ

В России планируют приравнять наименьший оклад к установленному МРОТ.
РЕН ТВ 17:14
Космос

Ученые снизили вероятность обнаружения жизни на Марсе

Ридус 18:58
Технологии

База авторов «Живого журнала» оказалась в открытом доступе

В начале мая, продолжает он, пользователь с именем Винни Тройя (совпадает с именем известного американского исследователя в области кибербезопасности, который обнаружил утечку данных 1,2 млрд пользователей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github в 2019 г.) выложил базу в бесплатный доступ.
Ведомости 16:42
Политика

В Москве отреагировали на обвинение россиянина в доставке яда в Чехию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной уткой.
Lenta.ru 07:08
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
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Общество

Путин анонсировал выплаты для семей с детьми

Президент отметил, что оформить материальную поддержку можно через портал госуслуг и пенсионный фонд.
Свойкировский.рф 10:10
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Политика

Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
Общество

Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

Главный врач Боткинской больницы в Москве, брат известной телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 16:26
30
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
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Здоровье

В Америке обнаружили новое смертельное следствие коронавируса у детей

Трое детей погибли в штате Нью-Йорк из-за воспалительного синдрома, предположительно связанного с коронавирусом.
ForPost 09:57
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Футбол

Жена Песьякова: «Футболисты в нынешней ситуации на рабов не смахивают»

Ксения, жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова, прокомментировала скандальную ситуацию с голкипером "Крыльев Советов" Евгением Фроловым, который раскритиковал правительство РФ.Начну с того, что в принципе странно, что он об этом говорит — футболисты в сегодняшней ситуации на рабов не смахивают, грех жаловаться, как говорится.
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Общество

В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски

За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
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Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом

Газета.Ru 15:15
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Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи

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В Петербурге из-под асфальта вырвались языки пламени

В Санкт-Петербурге из-под асфальта вырвались языки пламени. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на региональную пресс-службу МЧС.
Lenta.ru 16:50
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Спорт

Сахалинские спортшколы выходят из карантина

Сегодня пройдет совещание директоров спортшкол с руководством минспорта, в ходе которого будут более конкретно обозначены требования и условия возвращения к работе каждого учреждения.
Сахалин.Инфо 19:08
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Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России

Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
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Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили

Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
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Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка

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В Сочи пациентка с коронавирусом сбежала из больницы

Из инфекционной больницы Сочи сбежала женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
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Оператор портала госуслуг назвал причину сбоя в работе сервиса

В понедельник вечером появилась информация, что после обращения президента России, в котором он сообщил о будущей возможности оформления ряда пособий с помощью портала, был затруднен доступ к ресурсу.
iReactor 17:14
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Здоровье

Пациентам из «Ленэкспо» можно будет передавать еду и личные вещи

Родным пациентов госпиталя в «Ленэкспо» разрешат передавать заболевшим еду и личные вещи.
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Единоборства

В главном бою UFC 249 Гэтжи победил Фергюсона

Ранее «Профиль» сообщал, что Глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт признал свою вину за срыв поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.В свое оправдание Уайт сказал, что ситуация вокруг турнира UFC 249, в рамках которого должен был пройти бой, менялась каждый день.
Профиль вчера в 01:52
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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