Финансы

Lenta.ruLenta.ruОбозначены условия для усиления рубля

Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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с чего всё началось

При какой цене нефти рубль резко пойдет вверх и когда это случится

Российский ЦБ тоже обещал продолжить снижать ключевую ставку, что уже подстегнуло покупки ОФЗ и рубля. Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.
Российская газетавчера в 23:00

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Аналитик назвал условия для укрепления рубля

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Аналитики обозначили главные условия для усиления рубля

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Аналитик дал прогноз по усилению рубля и росту цен на золото

News.ru03:34

Российский финансист спрогнозировал укрепление рубля в летний сезон

VSE42.RU03:45

Обозначены условия для усиления рубля

Lenta.ru02:17

Новости кризиса 11 мая: рублю грозит девальвация, а самоизоляцию могут продлить

URA.Ru00:11

При какой цене нефти рубль резко пойдет вверх и когда это случится

Российская газетавчера в 23:00
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Комментарии

Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Красногорске

Вечерняя Москва 06:23
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Здоровье

Ученые разработали калькулятор вероятности смерти от COVID-19

При тестировании калькулятора видно, что риск умереть в случае заражения коронавирусом для мужчины 30 лет без хронических заболеваний составляет 0,03%, а для женщины – 0,02%.
РИА Новости 05:31
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Общество

Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
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Кино

Авторы «Ведьмака» выпустили ролик о чудовищах из первого сезона

Лос-Гатос, США, 11 мая 2020, 13:58 — REGNUM Новый ролик, представляющий собой бестиарий первой половины премьерного сезона сериала «Ведьмак», выпустила компания Netflix.
REGNUM 06:58
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Политика

Путин выступит с обращением к россиянам

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:45
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Происшествия

Иран сообщил о гибели 19 человек во время инцидента с военным кораблем

Тегеран, 11 мая 2020, 11:52 — REGNUM В Иране во время морских военных учений погибли 19 человека, еще 15 пострадали.
REGNUM 04:52
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Авто

АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran

Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran.
Car.ru вчера в 06:24
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Общество

В Роспотребнадзоре заявили о скором открытии магазинов одежды и обуви

Магазины одежды и обуви в России откроют уже на первом этапе снятия ограничительных мер, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru вчера в 03:17
2,1K
Общество

Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 05:11
Политика

Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
4,2K
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Политика

Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей

Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
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Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
888
Общество

Коронавирус выявили в новых районах Самарской области

Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
84
Общество

Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переболел коронавирусом.
Коммерсантъ 06:27
53
Футбол

ESPN представил рейтинг лучших трансферов сезона в АПЛ

Телеканал ESPN составил список лучших трансферов в Английской премьер-лиге (АПЛ) за нынешний сезон — первую строчку рейтинга занял переход 25-летнего португальского полузащитника Бруну Фернандеша из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».
РБК 03:53
Общество

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
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Общество

Ещё более 4 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

Говорит Москва 03:11
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Здоровье

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
737
Общество

Доктор Мясников рассказал о «странностях» коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
РИА Новости 06:13
7
Политика

Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусом на основании данных мониторинга ситуации с инфекцией, сообщается на сайте Кремля.
РБК 04:37
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Политика

В Москве отреагировали на обвинение россиянина в доставке яда в Чехию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 07:08
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Экономика

Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам

По данным национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, примерно 40% сотрудников российских компаний могут выйти на просроченную задолженность.
Моя Москва.онлайн 04:42
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Единоборства

Фергюсон станцевал в больнице с капельницей после перелома

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон выложил в Instagram видео из больницы, куда он попал после прошедшего во Флориде боя с Джастином Гейджи на турнире UFC 249.
РБК 07:00
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Политика

Порошенко потребовал продлить санкции против российских соцсетей

Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского экстренно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и продлить санкции в отношении российских социальных сетей.
Газета.Ru 05:40
6
Общество

В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции

По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
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Футбол

Чемпионат Испании может возобновиться 12 июня

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас затронул тему даты возобновления сезона, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ вчера в 18:25
Футбол

«Локомотив» поздравил Сёмина с днем рождения

Soccer.ru 02:23
Авто

Продажи «АвтоВАЗа» в апреле упали в три раза

Отечественная компания подвела итоги первого месяца в режиме «самоизоляции» - в апреле продажи составили 10 055 автомобилей, в том числе продажи Niva в размере 659 единиц.
SpeedMe 02:02
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Экономика

В России вырос спрос на малогабаритное жилье

Спрос на студии и однокомнатные квартиры за первую неделю мая вырос на 14 и 19 процентов соответственно, посчитали эксперты "Авито Недвижимость" для "РГ".
Российская газета 00:30
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