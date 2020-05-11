Финансы
Lenta.ruОбозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Российский ЦБ тоже обещал продолжить снижать ключевую ставку, что уже подстегнуло покупки ОФЗ и рубля. Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.Российская газетавчера в 23:00
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Комментарии
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Красногорске
Вечерняя Москва 06:23
Здоровье
Ученые разработали калькулятор вероятности смерти от COVID-19
При тестировании калькулятора видно, что риск умереть в случае заражения коронавирусом для мужчины 30 лет без хронических заболеваний составляет 0,03%, а для женщины – 0,02%.
РИА Новости 05:31
Общество
Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
Кино
Авторы «Ведьмака» выпустили ролик о чудовищах из первого сезона
Лос-Гатос, США, 11 мая 2020, 13:58 — REGNUM Новый ролик, представляющий собой бестиарий первой половины премьерного сезона сериала «Ведьмак», выпустила компания Netflix.
REGNUM 06:58
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:45
Происшествия
Иран сообщил о гибели 19 человек во время инцидента с военным кораблем
Тегеран, 11 мая 2020, 11:52 — REGNUM В Иране во время морских военных учений погибли 19 человека, еще 15 пострадали.
REGNUM 04:52
Авто
АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran
Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran.
Car.ru вчера в 06:24
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о скором открытии магазинов одежды и обуви
Магазины одежды и обуви в России откроют уже на первом этапе снятия ограничительных мер, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru вчера в 03:17
Общество
Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 05:11
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Политика
Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей
Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
Общество
Коронавирус выявили в новых районах Самарской области
Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
Общество
Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переболел коронавирусом.
Коммерсантъ 06:27
Футбол
ESPN представил рейтинг лучших трансферов сезона в АПЛ
Телеканал ESPN составил список лучших трансферов в Английской премьер-лиге (АПЛ) за нынешний сезон — первую строчку рейтинга занял переход 25-летнего португальского полузащитника Бруну Фернандеша из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».
РБК 03:53
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Общество
Ещё более 4 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве
Говорит Москва 03:11
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
Общество
Доктор Мясников рассказал о «странностях» коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
РИА Новости 06:13
Политика
Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусом на основании данных мониторинга ситуации с инфекцией, сообщается на сайте Кремля.
РБК 04:37
Политика
В Москве отреагировали на обвинение россиянина в доставке яда в Чехию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 07:08
Экономика
Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам
По данным национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, примерно 40% сотрудников российских компаний могут выйти на просроченную задолженность.
Моя Москва.онлайн 04:42
Единоборства
Фергюсон станцевал в больнице с капельницей после перелома
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон выложил в Instagram видео из больницы, куда он попал после прошедшего во Флориде боя с Джастином Гейджи на турнире UFC 249.
РБК 07:00
Политика
Порошенко потребовал продлить санкции против российских соцсетей
Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского экстренно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и продлить санкции в отношении российских социальных сетей.
Газета.Ru 05:40
Общество
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции
По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
Футбол
Чемпионат Испании может возобновиться 12 июня
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас затронул тему даты возобновления сезона, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ вчера в 18:25
Футбол
«Локомотив» поздравил Сёмина с днем рождения
Soccer.ru 02:23
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в апреле упали в три раза
Отечественная компания подвела итоги первого месяца в режиме «самоизоляции» - в апреле продажи составили 10 055 автомобилей, в том числе продажи Niva в размере 659 единиц.
SpeedMe 02:02
Экономика
В России вырос спрос на малогабаритное жилье
Спрос на студии и однокомнатные квартиры за первую неделю мая вырос на 14 и 19 процентов соответственно, посчитали эксперты "Авито Недвижимость" для "РГ".
Российская газета 00:30