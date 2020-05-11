Финансы
Lenta.ruОбозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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Комментарии
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Известия вчера в 20:34
Происшествия
По факту пожара в хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело
По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru 02:39
Общество
Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая
Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
ТАСС вчера в 14:49
Экономика
В Курганской области начнутся выплаты пострадавшим предпринимателям
С 18 мая в Курганской области начнутся выплаты предпринимателям, наиболее пострадавшим в результате спецмер, предпринятых в рамках борьбы с пандемией нового типа коронавируса, сообщает правительство региона.
Znak.com 03:01
Политика
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Общество
В Саратовской области с начала эпидемии выздоровели 239 человек
Выздоровело с начала эпидемии 239 человек, за последние 24 часа — пять пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 02:21
Единоборства
Фергюсон прокомментировал своё поражение Джастину Гэтжи
DixiNews вчера в 06:49
Здоровье
Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус
Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 4 тыс. человек
В Москве зарегистрировано более 4 тыс. новых пациентов, вылечившихся от коронавируса.
Известия 02:56
Общество
Бассейны, магазины и скверы открывают для жителей Тульской области
Плавательным бассейнам разрешили работать «при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области».
Московский Комсомолец Тула вчера в 17:52
Здоровье
В Омске от коронавируса умер еще один человек
Омскрегион 02:26
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Авто
Кроссовер EQA будет самым маленьким электрокаром у Mercedes-Benz
Тарантас Ньюс 03:01
Шоу-бизнес
Стильная штучка: как выглядит четвертая теща Александра Цекало
Западный День матери подарил нам немало интересных и трогательных кадров: мы узнали, как выглядят родительницы звезд, и познакомились с некоторыми тещами и свекровями.
Woman.ru 02:19
Общество
В Петербурге ввели масочный режим
Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора.
Московский Комсомолец вчера в 05:31
Армия и оружие
Столтенберг подчеркнул намерение НАТО оставаться ядерным альянсом
НАТО останется ядерным альянсом, пока в мире есть ядерное оружие, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Взгляд.ру вчера в 15:23
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
REGNUM вчера в 08:33
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Кино
20 лет назад состоялась премьера фильма «Брат 2»
11 мая 2000 года в московском кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера фильма Алексея Балабанова «Брат 2». Картина продолжала историю героя первой части дилогии, Данилы Багрова в исполнении Сергея Бодрова — младшего.
RT на русском 02:10
Экономика
Минфин Украины о новых условиях МВФ: объем кредитования не изменится
Ведомство подчеркивает, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы (сейчас предлагается 1,5 года, а было — 3), а вот объем кредитования не изменится.
REGNUM 08 мая в 07:01
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 01:45
Технологии
Новую версию Windows 10 уже начали ставить на ПК
Изначально стабильная версия Windows 10 May 2020 должна была стать доступна для производителей компьютеров 28 апреля, а для простых пользователей компания планировала начать распространение 12 мая.
iXBT.com 00:55
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии
Российская актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, рассказала о своем самочувствии.
РЕН ТВ вчера в 09:24
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы
По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
Происшествия
Защита бизнесмена Анатолия Быкова обжаловала его арест
Защита красноярского предпринимателя, экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова, находящегося под арестом, подала апелляцию на избранную судом меру пресечения.
ТАСС 02:37
Общество
В Москве в апреле на 15,5% выросла смертность
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35