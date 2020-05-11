Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 238

Общество Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию. 845

Общество Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало. 3

Экономика В Курганской области начнутся выплаты пострадавшим предпринимателям С 18 мая в Курганской области начнутся выплаты предпринимателям, наиболее пострадавшим в результате спецмер, предпринятых в рамках борьбы с пандемией нового типа коронавируса, сообщает правительство региона. 3

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,7K

Общество В Саратовской области с начала эпидемии выздоровели 239 человек Выздоровело с начала эпидемии 239 человек, за последние 24 часа — пять пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 545

Здоровье Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат. 67

Политика Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 4,6K

Политика Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии. 235

Шоу-бизнес Стильная штучка: как выглядит четвертая теща Александра Цекало Западный День матери подарил нам немало интересных и трогательных кадров: мы узнали, как выглядят родительницы звезд, и познакомились с некоторыми тещами и свекровями.

Общество В Петербурге ввели масочный режим Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора. 979

Армия и оружие Столтенберг подчеркнул намерение НАТО оставаться ядерным альянсом НАТО останется ядерным альянсом, пока в мире есть ядерное оружие, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кино 20 лет назад состоялась премьера фильма «Брат 2» 11 мая 2000 года в московском кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера фильма Алексея Балабанова «Брат 2». Картина продолжала историю героя первой части дилогии, Данилы Багрова в исполнении Сергея Бодрова — младшего.

Экономика Минфин Украины о новых условиях МВФ: объем кредитования не изменится Ведомство подчеркивает, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы (сейчас предлагается 1,5 года, а было — 3), а вот объем кредитования не изменится. 1

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 2,1K

Технологии Новую версию Windows 10 уже начали ставить на ПК Изначально стабильная версия Windows 10 May 2020 должна была стать доступна для производителей компьютеров 28 апреля, а для простых пользователей компания планировала начать распространение 12 мая.

Происшествия Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала. 99

Происшествия Защита бизнесмена Анатолия Быкова обжаловала его арест Защита красноярского предпринимателя, экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова, находящегося под арестом, подала апелляцию на избранную судом меру пресечения.