Финансы
Lenta.ruОбозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Российский ЦБ тоже обещал продолжить снижать ключевую ставку, что уже подстегнуло покупки ОФЗ и рубля. Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:16
Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19
По состоянию на 11 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло до 221 344, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 04:18
Энергетика
Белоруссия ожидает прибытия в Клайпеду первой партии саудовской нефти
Белоруссия ожидает 12 мая прибытие в порт литовской Клайпеды первого танкера нефти, закупленной у Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 04:23
Армия и оружие
Российский Су-35 проиграл в воздушном бою китайским J-10 и J-16
В китайском информагентстве Sina рассказали о том, что истребитель Су-35, произведенный в РФ, проиграл в имитации воздушной битвы против J-16 и J-10, созданных в КНР.
Discover24 03:34
Общество
Роспотребнадзор рассказал, когда откроют школы и детские сады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, когда откроются детсады и школы.
МедиаПоток вчера в 09:06
Игры
Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine
Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor вчера в 12:57
Общество
В Приморье и на юге России режим самоизоляции нарушают чаще всего
Москва, 11 мая 2020, 11:17 — REGNUM Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан являются российскими регионами с наибольшим количеством протоколов о нарушении режима самоизоляции.
REGNUM 04:17
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
Политика
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
Армия и оружие
Турция заявила о готовности открывать ответный огонь по армии Хафтара
Ответные удары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара готова наносить турецкая армия в случае повторения инцидента в столице Ливии Триполи, 10 мая сообщается на сайте министерства иностранных дел Турции.
ИА Красная Весна вчера в 11:28
Политика
Саакашвили заявил, что Грузии не прожить без Украины
Киев, 10 мая 2020, 23:43 — REGNUM Не настолько Украине нужна Грузия, насколько Украина — Грузии, заявил 10 мая грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили телеканалу Mtavari Arxi.
REGNUM вчера в 16:43
Происшествия
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Общество
В Туле ввели обязательный масочный режим
Напомним, что в Тульской области режим ограничений продлен до 31 мая.
Тульская пресса вчера в 18:29
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Политика
Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США
Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
Известия вчера в 22:45
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 08:53
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
Здоровье
89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 06:08
Происшествия
Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия вчера в 07:02
Политика
В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
Экономика
«Живет в долг»: журналисты подсчитали личные финансы Илона Маска
Стоимость личных активов американского предпринимателя Илона Маска достигала 39 миллиардов долларов, однако он сам живет за счет банковских кредитов, пишет газета The Wall Street Journal.
РИА Новости 02:33
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
Происшествия
Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов
Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома, которые они покинули накануне из-за взрывов на технической территории бывшего арсенала.
Известия вчера в 12:25
Общество
Смольный назвал сумму штрафа за выход на улицу без маски и перчаток
С 12 мая все жители города обязаны в общественных местах носить медицинские маски или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчатки.
Невские Новости вчера в 04:46
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по территории Индии
Китай нанес ракетный удар по индийским военным. В результате конфликта есть семеро раненых.
ToDay News Ufa вчера в 15:16