Финансы

Lenta.ruLenta.ruОбозначены условия для усиления рубля

Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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с чего всё началось

При какой цене нефти рубль резко пойдет вверх и когда это случится

Российский ЦБ тоже обещал продолжить снижать ключевую ставку, что уже подстегнуло покупки ОФЗ и рубля. Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Названо основное условие укрепления рубля

Телеканал 360°07:38

Новости кризиса 11 мая: рублю грозит девальвация, а самоизоляцию могут продлить

URA.Ru00:11

Аналитик дал прогноз по усилению рубля и росту цен на золото

News.ru03:34

Аналитик назвал условия для укрепления рубля

Аргументы недели02:59

Обозначены условия для усиления рубля

Lenta.ru02:17

Российский финансист спрогнозировал укрепление рубля в летний сезон

VSE42.RU03:45

При какой цене нефти рубль резко пойдет вверх и когда это случится

Российская газетавчера в 23:00
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Комментарии

Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru 09:44
1,3K
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
88
Общество

Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет

Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.
РБК вчера в 17:02
323
Общество

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
249
Экономика

Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей

ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
Актуальные Новости 03:07
6
Армия и оружие

Число российских военных, заразившихся коронавирусом, превысило полторы тысячи

Российские власти несмотря на эпидемию не стали отменять весенний призыв в армию.
Эхо Москвы 20:04
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
212
Общество

В Ростовской области опровергли слухи о снятии ограничений

Для местных жителей уточнили, что глава государства дал право губернаторам решать о снятии или продлении ограничений.
Rostov gazeta 15:04
82
Здоровье

Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы

Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.
РБК 20:00
Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
182
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

РИА Новости 15:30
294
Общество

Путин вывел Россию из нерабочих дней с 12 мая

Президент России Владимир Путин во время обращения к населению 11 мая объявил о выходе с 12 мая из нерабочих дней, которые продлились 1,5 месяца из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Чита.Ру 09:20
Наука

Эксперты изучили влияние «влажной жары» на человека

Выяснилось, что кратковременные климатические состояния, в которых совокупная температура и влажность превышали физиологические пределы выносливости человека, много раз случались в Азии, Африке, Австралии, Южной и Северной Америке.
Anonsens 13:23
Экономика

В сети биткоина состоялся халвинг

В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг.
РБК 15:49
5
Общество

В Мурманской области с 12 мая отменяется режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Мурманской области отменят с 12 мая. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на своей странице "ВКонтакте".
РЕН ТВ 12:38
98
Кино

«Сила в правде»: фильму «Брат 2» исполнилось 20 лет

Сегодня исполняется 20 лет со дня премьеры фильма «Брат 2». Вторую часть культовой картины Алексея Балабанова презентовали в кинотеатре «Пушкинский».
МИР 24 11:53
2
Происшествия

В Якутии перевернулась лодка с четырьмя охотниками

ТАСС 06:08
1
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara осенью сменит поколение

По предварительным данным, премьера нового поколения внедорожника Suzuki Vitara состоится осенью 2020 года, а продажи стартуют в первом квартале 2021 года.
Профиль вчера в 14:51
1
Происшествия

Подпольный цех по переработке краба ликвидирован на Камчатке

"Предположительно, браконьеры на лодке выгружали нелегально выловленного краба с целью дальнейшей переработки", - отмечается в сообщении.
Интерфакс - Россия 19:37
5
Шоу-бизнес

Жена Петросяна рассказала, чего ей больше всего не хватает на самоизоляции

ФАН 15:57
Общество

В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
108
Здоровье

В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом

Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 12:14
5
Единоборства

Тони Фергюсон объяснил своё поражение от Гэтжи

В воскресенье, 10 мая, Тони Фергюсон техническим нокаутом проиграл своему соотечественнику Гэтжи.
ГЛАС.RU вчера в 02:11
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
857
Происшествия

Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа

RT на русском 04:26
3
Экономика

Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются

Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.
Коммерсантъ 17:41
Шоу-бизнес

Тремя подбородками шокировала поклонников Анна Семенович

Live24 04:59
13
Общество

В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции

В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
130
Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
117
Технологии

Пользователи Windows 7 могут бесплатно перейти на Windows 10

Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10, сообщает ToDay News Ufa Обновить платформу можно посредство ряда несложных операций.
ToDay News Ufa 12:04
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Как работают Яндекс.Новости?
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