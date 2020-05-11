Финансы
Lenta.ruОбозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Читать в источнике
Оценить91
с чего всё началось
Российский ЦБ тоже обещал продолжить снижать ключевую ставку, что уже подстегнуло покупки ОФЗ и рубля. Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 20:14, Ашберн
Комментарии
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Общество
Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет
Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.
РБК вчера в 17:02
Общество
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей
ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
Актуальные Новости 03:07
Армия и оружие
Число российских военных, заразившихся коронавирусом, превысило полторы тысячи
Российские власти несмотря на эпидемию не стали отменять весенний призыв в армию.
Эхо Москвы 20:04
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Общество
В Ростовской области опровергли слухи о снятии ограничений
Для местных жителей уточнили, что глава государства дал право губернаторам решать о снятии или продлении ограничений.
Rostov gazeta 15:04
Здоровье
Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы
Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.
РБК 20:00
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Общество
Путин вывел Россию из нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин во время обращения к населению 11 мая объявил о выходе с 12 мая из нерабочих дней, которые продлились 1,5 месяца из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Чита.Ру 09:20
Наука
Эксперты изучили влияние «влажной жары» на человека
Выяснилось, что кратковременные климатические состояния, в которых совокупная температура и влажность превышали физиологические пределы выносливости человека, много раз случались в Азии, Африке, Австралии, Южной и Северной Америке.
Anonsens 13:23
Экономика
В сети биткоина состоялся халвинг
В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг.
РБК 15:49
Общество
В Мурманской области с 12 мая отменяется режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Мурманской области отменят с 12 мая. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на своей странице "ВКонтакте".
РЕН ТВ 12:38
Кино
«Сила в правде»: фильму «Брат 2» исполнилось 20 лет
Сегодня исполняется 20 лет со дня премьеры фильма «Брат 2». Вторую часть культовой картины Алексея Балабанова презентовали в кинотеатре «Пушкинский».
МИР 24 11:53
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara осенью сменит поколение
По предварительным данным, премьера нового поколения внедорожника Suzuki Vitara состоится осенью 2020 года, а продажи стартуют в первом квартале 2021 года.
Профиль вчера в 14:51
Происшествия
Подпольный цех по переработке краба ликвидирован на Камчатке
"Предположительно, браконьеры на лодке выгружали нелегально выловленного краба с целью дальнейшей переработки", - отмечается в сообщении.
Интерфакс - Россия 19:37
Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Здоровье
В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 12:14
Единоборства
Тони Фергюсон объяснил своё поражение от Гэтжи
В воскресенье, 10 мая, Тони Фергюсон техническим нокаутом проиграл своему соотечественнику Гэтжи.
ГЛАС.RU вчера в 02:11
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Происшествия
Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
RT на русском 04:26
Экономика
Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются
Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.
Коммерсантъ 17:41
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Технологии
Пользователи Windows 7 могут бесплатно перейти на Windows 10
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10, сообщает ToDay News Ufa Обновить платформу можно посредство ряда несложных операций.
ToDay News Ufa 12:04