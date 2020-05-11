Финансы
Lenta.ruОбозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Российский ЦБ тоже обещал продолжить снижать ключевую ставку, что уже подстегнуло покупки ОФЗ и рубля. Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.Российская газетавчера в 23:00
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Комментарии
Гаджеты
Представлен уникальный Redmi на базе нового процессора Snapdragon 768G
Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30 5G Racing Edition, который стал первым устройством, получившим новый мобильный процессор среднего класса Qualcomm Snapdragon 768G.
Профиль 07:26
Технологии
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10
Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
Гаджеты
IPhone 12 Pro получит трехкратный оптический зум
Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.
Astera вчера в 11:43
Гаджеты
Стартовали продажи смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 Pro
Китайский производитель Meizu начал продажу флагманских мобильных телефонов Meizu 17, Meizu 17 Pro.
ToDay News Ufa 04:48
Гаджеты
Realme презентовала игровые смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A
Realme официально представила новые игровые смартфоны Realme Narzo 10 и Realme Narzo 10A.
NewInform 06:02
Армия и оружие
ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты
В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 22:51
Авто
В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин
1 июля 2020 года в России вступит в силу новый ГОСТ 33670-2015 техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», ужесточающий требования к ввозу, постановке на учет и эксплуатации праворульных автомобилей в России.
Автоновости дня 09 мая в 00:39
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ
Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия вчера в 05:39
Гаджеты
Apple может выпустить первые профессиональные наушники
Компания Apple может работать над созданием своих первых студийных наушников AirPods Studio.
iReactor вчера в 10:01
Гаджеты
Смартфон iQOO Z1 с двумя SIM-картами 5G презентуют 19 мая
Picsnews.net 03:47
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Политика
Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС вчера в 10:55
Единоборства
Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249
Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском 09 мая в 23:36
Происшествия
В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям
По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
Игры
Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine
Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor вчера в 12:57
Политика
Владимир Путин заявил о росте числа коек для пациентов с коронавирусом
Число специализированных коек для лечения пациентов с выявленным коронавирусом в России возросло до 130 тысяч.
Вечерняя Москва 09:18
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
Политика
Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина
Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
Шоу-бизнес
Семенович ужаснула подписчиков тремя «карантинными» подбородками
Экономика сегодня вчера в 09:58
Игры
«Наслаждайтесь своим разочарованием»: Bethesda призвала не ждать новостей о The Elder Scrolls VI в ближайшие годы
Старший вице-президент Bethesda Softworks по маркетингу Пит Хайнс (Pete Hines) у себя в микроблоге обмолвился, когда фанатам стоит ждать новостей о следующей части ролевой серии The Elder Scrolls.
3DNews 07:24
Гаджеты
Apple планирует за пять лет произвести в Индии смартфонов на $40 млрд
По словам официальных лиц, знакомых с вопросом, согласно достигнутым договорённостям Apple в течение следующих пяти лет выпустит в Индии смартфоны на сумму до $40 млрд с помощью своих контрактных производителей Wistron и Foxconn.
3DNews 08:53
Общество
Торговые объекты, парки и спортивные стадионы откроют в Кузбассе с 12 мая
С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров.
ТАСС 08:06
Авто
АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran
Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran.
Car.ru вчера в 06:24
Кино
Исполнитель роли Джоэла прокомментировал слив спойлеров к The Last of Us Part II
Трой Бейкер — исполнитель роли Джоэла — заявил, что «пара скриншотов» не сможет навредить The Last of Us Part II.
CyberSport.ru 01:14
Экономика
Объем промышленного производства в Италии снизился на 29%
Турин, Италия, 11 мая 2020, 13:35 — REGNUM В марте 2020 года объем промышленного производства в Италии снизился на 29,3% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в национальной службе статистики Istat в понедельник, 11 мая.
REGNUM 06:35
Здоровье
В Алтайском крае выявили 28 новых случаев коронавируса
В Алтайском крае 10 мая зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтапресс вчера в 02:01
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили
Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru 05:21