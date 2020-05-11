Российский ЦБ тоже обещал продолжить снижать ключевую ставку, что уже подстегнуло покупки ОФЗ и рубля. Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.

с чего всё началось

Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

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