Финансы

Lenta.ruLenta.ruОбозначены условия для усиления рубля

Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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с чего всё началось

При какой цене нефти рубль резко пойдет вверх и когда это случится

Российский ЦБ тоже обещал продолжить снижать ключевую ставку, что уже подстегнуло покупки ОФЗ и рубля. Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Названо основное условие укрепления рубля

Телеканал 360°07:38

Российский финансист спрогнозировал укрепление рубля в летний сезон

VSE42.RU03:45

При какой цене нефти рубль резко пойдет вверх и когда это случится

Российская газетавчера в 23:00

Аналитик назвал условия для укрепления рубля

Аргументы недели02:59

Обозначены условия для усиления рубля

Lenta.ru02:17

Новости кризиса 11 мая: рублю грозит девальвация, а самоизоляцию могут продлить

URA.Ru00:11

Аналитик дал прогноз по усилению рубля и росту цен на золото

News.ru03:34
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Комментарии

Общество

В Крыму режим самоизоляции продлили до лета

В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
Московский Комсомолец 09:24
265
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
213
Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

РИА Новости 17:20
41
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
1,2K
Единоборства

Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи

РИА Новости 16:16
Общество

Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции

Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая.
РБК 15:27
20
Политика

Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней

В России завершается единый период нерабочих дней всех отраслей экономики.
Tvtver.ru 09:58
Общество

Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 17:26
4
Политика

Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп отказался от пересмотра условий первой фазы торговой сделки с Китаем.
Lenta.ru 20:37
Политика

Путин выступит с очередным обращением к гражданам России

Президент России Владимир Путин выступит с очередным обращением к гражданам России 11 мая во второй половине дня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Кремля.
Газета.Ru 05:59
3K
Общество

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Политика

Голикова заявила, что России придется жить с коронавирусной инфекцией

Темпы прироста выявленных случаев COVID-19 в России начали снижаться, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:23
229
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
146
Общество

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
279
Музыка

Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за 1 миллион долларов

ТК Звезда 19:43
1
Политика

Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в России

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всех отраслей страны завершается.
Bobsoccer 09:18
256
Политика

Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
11
Футбол

УЕФА опроверг изменение формата квалификации к еврокубкам

10 мая газета The Times сообщила о планах УЕФА на фоне пандемии сократить или вовсе отменить квалификационные игры к футбольным еврокубкам следующего сезона.
Известия 16:10
Общество

В МЧС РФ рассказали, как правильно носить медицинские маски

Москва, 12 мая 2020, 03:46 — REGNUM Жителям России следует плотно закреплять медицинские маски на лице в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса нового типа, рекомендуют специалисты МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 20:46
Политика

Путин заявил, что страна подошла к этапу смягчения режима ограничений

Президент России Владимир Путин заявил, что страна подошла к следующему этапу – смягчению режима ограничений.
Газета.Ru 09:19
1
Армия и оружие

СМИ: жителей норвежского города напугала «заноза в глазу у России»

Норвежские вооруженные силы модернизируют радар системы "Глобус" в городе Вардё на севере страны, устанавливая новое американское оборудование.
РИА Новости 19:43
Происшествия

9 мая в Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса

Уже более 1000 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области.
Atas.info 08 мая в 23:54
512
Общество

Разработаны требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии

По словам замминистра просвещения Дмитрия Глушко, решение о переносе ЕГЭ будет зависеть только от эпидемиологической ситуации, пока дата остается прежней — 8 июня.
Финансовая газета вчера в 07:05
655
Футбол

Златан Ибрагимович вернулся в Италию

Чемпионат 14:47
Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили

Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru 05:21
22
Общество

В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках

Изменениями в Указ разрешается работа объектов розничной торговли, площадь торговых залов которых не превышает 200 квадратных метров.
Тульские новости 01:22
65
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
222
Общество

Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
54
Общество

Ледоход на реке Лене в Якутии продвинулся на 20 км за сутки

Якутия 24 вчера в 20:49
Происшествия

В Приморье арестовали группу ранее судимых вымогателей

Сотрудники УМВД по Приморскому краю пресекли деятельность организованной группы вымогателей.
ТАСС 20:55
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