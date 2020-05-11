Финансы

Lenta.ruLenta.ruОбозначены условия для усиления рубля

Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать76
с чего всё началось

При какой цене нефти рубль резко пойдет вверх и когда это случится

Российский ЦБ тоже обещал продолжить снижать ключевую ставку, что уже подстегнуло покупки ОФЗ и рубля. Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Названо основное условие укрепления рубля

Телеканал 360°07:38

Российский финансист спрогнозировал укрепление рубля в летний сезон

VSE42.RU03:45

Аналитик назвал условия для укрепления рубля

Аргументы недели02:59

Аналитик дал прогноз по усилению рубля и росту цен на золото

News.ru03:34

Обозначены условия для усиления рубля

Lenta.ru02:17

Новости кризиса 11 мая: рублю грозит девальвация, а самоизоляцию могут продлить

URA.Ru00:11

При какой цене нефти рубль резко пойдет вверх и когда это случится

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:03, Ашберн

Комментарии

Экономика

Владимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса

Глава государства Владимир Путин на сегодняшнем совещании с губернаторами и министрами заявил о запуске ряда мер поддержки экономики и граждан.
Брянский рабочий 09:49
114
Политика

Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
5,4K
Культура

Умер актер и комик Джерри Стиллер

На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
12
Общество

На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина

Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал.
НТВ 13:39
Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
3,8K
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
1,1K
Фигурное катание

Союз конькобежцев обновил стоимость элементов в фигурном катании

Международный союз конькобежцев опубликовал у себя на официальном сайте обновленные данные относительно стоимости того или иного элемента в фигурном катании.
РБК 11:19
Общество

В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции

Некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, иногда большими компаниями, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев.
RT на русском 03:23
2,1K
Происшествия

Сотрудника СК в Волгограде задержали по делу о вымогательстве

Сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области был задержан по делу о вымогательстве, которое совершила группа лиц.
Газета.Ru вчера в 17:15
59
Политика

Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

Президент России Владимир Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
Будущее России. Национальные проекты 09:42
128
Театры

Актриса МДТ Светлана Григорьева скончалась

Evo-rus.com 09:32
2
Экономика

Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в России и рассказал, что будет дальше

С 12 мая единый период нерабочих дней в России, который длился более 6 недель, завершается.
Версия-Саратов 09:14
Общество

В правительстве назвали число претендующих на выплаты семей с детьми

Дополнительную поддержку от государства в размере пяти тысяч рублей смогут получить почти 1,7 миллиона семей с детьми до трех лет.
Lenta.ru 13:32
17
Армия и оружие

ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты

В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 22:51
273
Происшествия

Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию

Ранее полиция Московской области организовала проверку обстоятельств массового скопления людей у торгового центра в Солнечногорске в воскресенье.
РИА Новости 13:05
Общество

В Петербурге пациентов с COVID-19 развозят по 17-ти стационарам

Пациентов с COVID-19 лечат в 17 медицинских учреждениях.
REGNUM 12:01
110
Политика

Посольство России в Чехии попросило полицейской охраны для дипломата

Российское посольство в Праге попросило чешскую сторону предоставить полицейскую охрану сотруднику дипмиссии, против которого выдвинули ложные обвинения в якобы подготовке покушения на местных политиков.
Взгляд.ру 12:55
Шоу-бизнес

Влад Соколовский заразился коронавирусом

Paparazzi.ru 13:42
1
Общество

Туристический сезон в России еще может состояться

Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
959
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
304
Общество

Умер сенатор и бывший губернатор Рязанской области

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщает ТАСС в понедельник, 11 мая.
Lenta.ru 05:11
801
Происшествия

Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан

Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
RT на русском вчера в 17:45
984
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Газета.Ru 12:54
92
Общество

С 12 мая в Калининграде открываются торговые центры и парикмахерские

С 12 мая в Калининградской области могут открыться торговые центры и парикмахерские.
Каскад 11:33
1
Музыка

Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube

Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Профиль вчера в 09:18
404
Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
37
Интернет

Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10

Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
21
Общество

В Севастополе продлён режим обязательной самоизоляции

Режим самоизоляции в Севастополе продлён до 17 мая включительно.
ForPost 10:50
7
Политика

Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России

Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
52
Общество

Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин

Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.
Псковская правда 10:01
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное