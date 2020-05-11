Финансы

Lenta.ruLenta.ruОбозначены условия для усиления рубля

Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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с чего всё началось

При какой цене нефти рубль резко пойдет вверх и когда это случится

Российский ЦБ тоже обещал продолжить снижать ключевую ставку, что уже подстегнуло покупки ОФЗ и рубля. Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.
Российская газетавчера в 23:00

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Названо основное условие укрепления рубля

Телеканал 360°07:38

Российский финансист спрогнозировал укрепление рубля в летний сезон

VSE42.RU03:45

При какой цене нефти рубль резко пойдет вверх и когда это случится

Российская газетавчера в 23:00

Аналитик назвал условия для укрепления рубля

Аргументы недели02:59

Обозначены условия для усиления рубля

Lenta.ru02:17

Новости кризиса 11 мая: рублю грозит девальвация, а самоизоляцию могут продлить

URA.Ru00:11

Аналитик дал прогноз по усилению рубля и росту цен на золото

News.ru03:34
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Комментарии

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Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
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Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
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Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
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В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Россияне выступили за снятие запрета на прогулки и занятия спортом

Около 65-66% россиян считают, что наиболее оправданно в ситуации с возможным снятием ограничений из-за коронавируса разрешить прогулки, говорится в исследовании ресурса стопкоронавирус.рф.
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На Кубани продлили карантин до 23 мая

На Кубани местные власти продлили карантин до 23 мая.
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В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом

Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения Путина

В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения президента России Владимира Путина в рамках заседания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
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"Прежде чем начинать снимать ограничения, нужно проанализировать три показателя", - рассказал Воробьев.
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Никитин рассказал о плане снятия COVID-ограничений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о факторах снятия COVID-ограничений в регионе.
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Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге

Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
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Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
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В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры от коронавируса

"Комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции медицинского работника - медсестры одной из городских поликлиник",- рассказали в комитете и добавили, что женщина умерла в Покровской больнице.
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Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери

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Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
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Путин объявил об окончании нерабочего периода

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"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
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Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

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В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя

В ролике видно, как часть тротуара немного приподнимается, а затем из-под него вырывается пламя на проезжую часть дороги.
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Пациентам из «Ленэкспо» можно будет передавать еду и личные вещи

Родным пациентов госпиталя в «Ленэкспо» разрешат передавать заболевшим еду и личные вещи.
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Губернатор Ленобласти переболел коронавирусом

В Санкт-Петербурге губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко публично сообщил, что он переболел коронавирусом.
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Саакашвили заявил, что Грузии не прожить без Украины

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Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
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Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней

В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
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Новый клип Little Big попал в тренды YouTube 26 стран

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Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье

Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
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Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
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