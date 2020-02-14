Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыОбозреватель «Новой газеты» Елена Милашина получила письмо с угрозами

Как пишет издание, адрес отправителя зарегистрирован на администратора группы под названием «Подвал Кадырова» в социальной сети «ВКонтакте». Неделю назад на Милашину напали в гостинице Грозного.
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Обозревателю «Новой» Елене Милашиной пришло письмо с угрозой расправы

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Избитая в Грозном журналистка «Новой газеты» получила письмо с угрозами

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Московский Комсомолецвчера в 13:26
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В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam, ставший на якорь в порту Сиануквиль в Камбодже, для возвращения на родину.
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Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
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В первый день проката в США фильм «Соник в кино» собрал всего около $3 млн. Об этом 14 февраля сообщил портал Deadline.
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Правительство РФ поручило первому зампредседателя кабмина Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить премьеру РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, сообщается на сайте кабмина.
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День голосования по конституции станет выходным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по изменению конституции должно состояться в будний день, который будет объявлен выходным.
ФАН 13 февраля в 08:03
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Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
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ГИБДД сможет аннулировать результаты техосмотра

Госавтоинспекция сможет аннулировать результаты техосмотра, если машина на него на самом деле не приезжала или прошла его с нарушениями.
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ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

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Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
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Песков прокомментировал слова Исинбаевой о Конституции

Даже если двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не читала Конституцию, она знает все нужды российского спорта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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«Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от хакеров

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Российская газета 02:17
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Больше 180 человек пострадали в массовых беспорядках в Казахстане

7 февраля в Кордайском районе произошла массовая драка с участием порядка 1 тыс. человек.
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На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
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Российская журналистка, специальный корреспондент и редактор отдела спецпроектов «Новой газеты».
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