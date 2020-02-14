Общество
Эхо МосквыОбозреватель «Новой газеты» Елена Милашина получила письмо с угрозами
Как пишет издание, адрес отправителя зарегистрирован на администратора группы под названием «Подвал Кадырова» в социальной сети «ВКонтакте». Неделю назад на Милашину напали в гостинице Грозного.
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Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Общество
Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве
Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Футбол
«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках
«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Футбол
Гол Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Айнтрахт»
Общество
Туристы из России покинули круизный лайнер Westerdam в Камбодже
Семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam, ставший на якорь в порту Сиануквиль в Камбодже, для возвращения на родину.
Шоу-бизнес
Захарова раскритиковала деятельность Собчак
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Политика
Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»
Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
Шоу-бизнес
У Лолиты случился приступ после концерта
После концерта артистка вышла пообщаться с журналистами, но во время интервью сильно закашлялась.
Кино
«Соник в кино» выступил в первый день проката хуже «Хищных птиц»
В первый день проката в США фильм «Соник в кино» собрал всего около $3 млн. Об этом 14 февраля сообщил портал Deadline.
Экономика
В России могут снизить выплаты по ипотеке
Правительство РФ поручило первому зампредседателя кабмина Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить премьеру РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, сообщается на сайте кабмина.
Политика
День голосования по конституции станет выходным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по изменению конституции должно состояться в будний день, который будет объявлен выходным.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты техосмотра
Госавтоинспекция сможет аннулировать результаты техосмотра, если машина на него на самом деле не приезжала или прошла его с нарушениями.
Политика
Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
Политика
Песков прокомментировал слова Исинбаевой о Конституции
Даже если двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не читала Конституцию, она знает все нужды российского спорта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Технологии
«Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от хакеров
Лучше установить специальные защитные программы, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, добавила эксперт.
Происшествия
Больше 180 человек пострадали в массовых беспорядках в Казахстане
7 февраля в Кордайском районе произошла массовая драка с участием порядка 1 тыс. человек.
Единоборства
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России
Общество
Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году
Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект о так называемой гаражной амнистии, с помощью которой владельцы незарегистрированных гаражей и земельных участков смогут их оформить.
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Здоровье
Онищенко: глобальная эпидемия коронавируса миру не грозит
Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что миру не грозит глобальная эпидемия коронавируса, в связи с чем он призвал не распространять слухи и не нагнетать панику.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.