Фото: Курбан Омаров активно знакомится с девушками в клубах Краснодара Многие подписчики Омарова поддержали его в поисках новой пассии, однако нашлись и те, кто заявил о том, что бизнесмену пора бы остепениться и обзавестись семьей.
"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, производства США", - говорится в сообщении.
Россия ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия станут интенсивнее, заявил в субботу, 16 июля, бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж в беседе с изданием «Обозреватель» (заблокировано на территории РФ).
Разбившийся в Греции украинский военно-транспортный самолет Ан-12 перевозил 11,5 т сербских вооружений в Бангладеш, заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович на пресс-конференции, его слова приводит агентство Tanjug.
14 июля губернатор сообщал, что в воздушное пространство Брянской области зашли украинские беспилотники и обстреляли пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района, который находится на границе с Черниговской областью.