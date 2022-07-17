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Обозреватель The Statesman Сунил Шаран заявил, что Путин убивает президентство Джо Байдена

Конфронтация с Россией представляет серьезную опасность для президента США Джо Байдена, пишет индийское издание The Statesman
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РИА Новости
"Учитывая, насколько Байден непопулярен из-за инфляции, демократы ни за что не получат 60 мест и не обезопасят себя от обструкции со стороны республиканцев", - пояснил Шаран.
Газета.Ru
Также автор отметил, что из-за ситуации вокруг Украины Запад "навалился" на российского президента России Владимира Путина "всей толпой".
Газета.Ru
По мнению обозревателя, российский лидер Владимир Путин «убивает» президентство Байдена.
Комсомольская правда

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Обозреватель The Statesman Шаран заявил, что Путин убивает президентство Джо Байдена
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