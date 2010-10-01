Общество

Новый ДеньНовый ДеньОбработано 13,7% бюллетеней: поддержка конституционной реформы выросла

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После обработки 13,7% бюллетеней уровень одобрения конституционной реформы превысил 70%. Согласно предварительным данным, президентскую поправку поддерживает 71,35% россиян, против высказались 27,66%.
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