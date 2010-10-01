Общество
Новый ДеньОбработано 13,7% бюллетеней: поддержка конституционной реформы выросла
После обработки 13,7% бюллетеней уровень одобрения конституционной реформы превысил 70%. Согласно предварительным данным, президентскую поправку поддерживает 71,35% россиян, против высказались 27,66%.
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Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Общество
Поправки поддержали 71,46% избирателей после обработки 15% протоколов
Поправки к Конституции России поддержали 71,46% избирателей, следует из данных Центризбиркома по итогам обработки 15% протоколов.
RT на русском 12:34
Общество
На онлайн-голосовании в Москве поправки поддержали 62%
В Москве на электронном голосовании поправки к Конституции поддержали 62,33% (601 096), в Нижегородской области — 59,69% (75 073) .
Коммерсантъ 14:12
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Общество
Первые данные показали протестное голосование по поправкам в Коми
В Республике Коми, по состоянию на 21:00 мск, обработано 6% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию, передает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.
РБК 14:26
Политика
Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией
"Считаю, для США совершенно важно и уместно продолжать вести диалог с россиянами, - подчеркнул госсекретарь, - чтобы убедить их изменить некоторую их деятельность, не соответствующую тому, что США надо сделать для сохранения безопасности и свободы собственного народа".
ТАСС 11:43
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Политика
В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 14:32
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленные Егор Крид и Нюша выпустили совместный клип
Отличная новость для поклонников бывших возлюбленных Егора Крида и Нюши: артисты выпустили совместный трек под названием «Mr. & Ms. Smith» и клип на него.
Wday.ru вчера в 07:30
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
ToDay News Ufa 04:26
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 09:14
Игры
Состоялся релиз мобильной версии jRPG SINoALICE
Сегодня, 1 июля 2020 года, игра SINoALICE доступна для установки в Google Play и App Store.
Inc-news.ru 11:51
Авто
Hyundai построит в России завод по производству двигателей
В Санкт-Петербурге началось строительство российского завода по производству двигателей компании Hyundai WIA.
Известия вчера в 07:13
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Тамбовом" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:39
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Футбол
Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с «Арсеналом»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с руководством тульского «Арсенала».
RT на русском 14:34
Наука
Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых
Внутри янтаря сохранены пузырьки воздуха тех времен, а также тела насекомых, перья птиц, соцветия растений, частицы и динозавров и другое.
Evo-rus.com 10:24
Экономика
Tesla стала самым дорогим автопроизводителем, обогнав Toyota
За десятилетие акции производителя электромобилей выросли на 5837% — если 29 июня 2010 года бумаги Tesla начали торговаться по цене $17 за штуку, то десять лет спустя одна акция компании стоит $1009,35.
РБК 14:37
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Фото, которые актриса разместила в своем аккаунте можно назвать не совсем традиционными для мужского журнала, так кК они сделаны в черно-белых тонах и выглядят очень необычно.
RuNews24.ru 06:50
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 получит улучшенную фокусировку камеры
В этом году Samsung выпустила флагманские смартфоны Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra.
ITZine.ru вчера в 01:46
Энергетика
Украина нарастила импорт газа из Европы на 24%
Украина нарастила импорт газа из Евросоюза на 24%. Об этом говорится в сообщении компании "Оператор ГТС Украины".
Газета.Ru 14:22
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Глава национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку по причине оказываемого на него политического давления.
ТАСС 14:38
Авто
Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России
В России представили китайский минивэн GAC GN8.
Live24 13:33