Общество
Новый ДеньОбработано 13,7% бюллетеней: поддержка конституционной реформы выросла
После обработки 13,7% бюллетеней уровень одобрения конституционной реформы превысил 70%. Согласно предварительным данным, президентскую поправку поддерживает 71,35% россиян, против высказались 27,66%.
Читать в источнике
Оценить
Общество
Явка на голосование по поправкам в Конституцию достигла 64,99 процента
По данным на 20:54 по московскому времени общая явка составила 64,99 %, пишет «Интерфакс».
ФедералПресс вчера в 14:37
Общество
Как голосовали по поправкам в Конституцию жители Барнаула
Разница в результатах в разных районах города оказалась существенной 177026 (72,65% от числа действительных бюллетеней) жителей Барнаула поддержали инициативу российских властей о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации.
АМИТЕЛ вчера в 23:08
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38
Политика
Жители Хакасии проголосовали за поправки в Конституцию
Сегодня на заседании правительства, глава Хакасии Валентин Коновалов отметил, что 69,5% жителей региона, которые приняли участие в голосовании, поправки поддержали.
Юг Сибири вчера в 23:30
Происшествия
Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Накануне.Ru 30 июня в 06:36
Шоу-бизнес
73-летняя актриса Наталья Варлей поразила поклонников фото в бикини
Наталья Варлей, знаменитая советская актриса, с возрастом не теряет своей красоты. Недавно артистка выложила фотографию на пляже в бикини.
ИнфоСМИ вчера в 15:53
Кино
Студия Marvel раскрыла судьбу Камней Бесконечности
Mockva.ru вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Общество
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус уведомил, что в настоящее время в мире осуществляется разработка 141 вакцины от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 22:18
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Общество
На Сахалине назвали условие освобождения приезжих от изоляции
Справка об отсутствии COVID-19 у прибывающих на Сахалин людей избавит их от изоляции, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 23:47
Гаджеты
Россиян призвали не устанавливать обновления на смартфон
Гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что временами на смартфон можно не устанавливать обновления.
ФедералПресс вчера в 22:50
Политика
ЦИК пояснил изменение данных по голосованию за Конституцию в Коми
В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции.
URA.Ru вчера в 16:07
Общество
В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 17:12
Политика
Трамп сравнил себя в маске с персонажем вестерна
Президент Трамп в среду, 1 июля, в интервью телеканалу Fox Business рассказал, что в защитной маске похож на героя американских вестернов.
Известия вчера в 22:03
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал овощ, который защищает от рака.
7 новостей 30 июня в 10:31
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество
Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия
Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова).
Ведомости вчера в 22:41
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
ToDay News Ufa вчера в 07:40
Гаджеты
Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 могут дебютировать 22 июля
Ожидается, что Samsung представит смарт-часы Galaxy Watch 3 в 45-миллиметровом и 41-миллиметровом вариантах, а также в трёх цветовых решениях корпуса.
3DNews 30 июня в 10:30
Спорт
Состоялся релиз гоночной игры Trackmania
Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме.
Srnsk вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером
За продажу мерча рэпер получает 500 тысяч рублей, за скачивание треков – 4 миллиона рублей, а за интеграцию рекламы в клип – 5 миллионов рублей; Фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram В YouTube-шоу «Че Каво» популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что пандемия никак не повлияла на его уровень доходов.
ВладТайм вчера в 15:47
Кино
«Большой фестиваль мультфильмов» впервые пройдет онлайн
Международный анимационный фестиваль мультфильмов проходит с 2007 года. В 2020 году его перенесли в онлайн-формат.
Globalcity.info 30 июня в 05:02
Политика
Центризбирком опубликовал предварительные итоги голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России
Центризбирком почти закончил подсчет голосов избирателей в голосовании по внесению изменений в Конституцию.
Newslab.ru вчера в 22:28
Происшествия
В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
РИА Новости вчера в 19:39
Общество
С 1 июля в РФ вступает в силу обязательная маркировка лекарств и обуви
В России с 1 июля начинает действовать система обязательной маркировки лекарств и обуви.
ТК Звезда 30 июня в 21:29