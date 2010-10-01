Экономика
LipetskMedia.ruОбращаться за субсидиями липецкие предприниматели могут с 15 июля
Для получения субсидий заявление направляется в период с 15 июля по 15 августа 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство РФ утвердило правила выдачи бизнесу субсидий на профилактику COVID-19
РИА Дагестан13 июля в 05:38
Субсидии на профилактику коронавируса получат предприниматели Бурятии из федерального бюджета
Интерфакс - Россия13 июля в 02:13
В Псковской области субъекты МСП могут получить субсидии на средства дезинфекции с 15 июля
Псковское агентство информации13 июля в 05:34
В Бурятии бизнес в сфере туризма может получить субсидии на профилактику коронавируса
Восток-Телеинформ12 июля в 21:27
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Политика
США ужесточили санкции против россиянина Пригожина
15 июля 2020 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финанов США (OFAC) сообщило, что ввело санкции против трёх россиян и пяти компаний, которые якобы содействовали российскому предпринимателю Евгению Пригожину.
Саминвестор 01:51
Общество
В Москве выявлено рекордно низкое с апреля число случаев COVID-19
В Москве зарегистрировали рекордно низкое с начала апреля число заболевших коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:48
Общество
Собянин надеется, что в Москве не будет «жесткой вспышки» коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать возможность повторного введения карантина из-за коронавируса, однако риски есть.
Газета.Ru 01:55
Армия и оружие
ВС Азербайджана сбили армянский беспилотник
Газета.Ru 04:14
Шоу-бизнес
Илья Авербух строит новый особняк для Лизы Арзамасовой
Автор и ведущая передачи «Фигурвью» Елена Родина рассказала, что из-за Арзамасовой Авербух начал строить новый особняк и в ближайшее время намерен туда переехать вместе с актрисой.
Экспресс газета 00:38
Политика
В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку — 2»
Правительство Германии заявило о неизменности своей позиции по поводу газопровода «Северный поток — 2», несмотря на заявления госсекретаря США Майка Помпео о дополнительных санкциях за реализацию проекта.
Известия 04:28
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
REGNUM вчера в 23:17
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК вчера в 06:49
Происшествия
СКР просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми
Следственный комитет России (СКР) просит арестовать еще четырех акушеров-гинекологов по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил Басманный суд.
Коммерсантъ 04:36
Здоровье
349 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
Уральский меридиан 03:37
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
Футбол
ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о трансфере Гайча
Московский ЦСКА договорился с аргентинским клубом "Сан-Лоренсо" о трансфере нападающего Адольфо Гайча.
Российская газета 02:10
Происшествия
Адвокат сообщил о работе десяти следователей с делом Сафронова
Уголовное дело журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова ведут десять следователей ФСБ, сообщил журналистам адвокат, лидер правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс 04:31
Общество
Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой
При затоплении Bonhomme Richard в океан прольются миллионы литров топлива, а это грозит серьезной экологической катастрофой.
Evo-rus.com 01:21
Игры
Видеоблогер показал, как выглядит Diablo II в 4К при 60 FPS
Автор YouTube-канала Michael ReznoR опубликовал видео, в котором показана Diablo II: Lord of Destruction с частотой кадров 60 FPS и в разрешении 4К.
CyberSport.ru вчера в 17:22
Авто
Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке
Среднеразмерный седан Toyota Camry вступит в новый модельный год с несколькими изменениями.
Avtovesti.com вчера в 10:49
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник вчера в 06:35
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Игромания.ру вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович устала от постоянных нападок в свой адрес
Звезда «Папиных дочек» тонко намекнула подписчикам, что ей надоели обидные комментарии и постоянные публикации в СМИ.
Woman.ru вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком
Проклова признала, что Ефремов, как и любой другой человек, должен отвечать за свои действия, однако призвала общество строго судить в первую очередь себя.
Пятый канал вчера в 22:39
Общество
В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус
«Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
РБК 04:10
Армия и оружие
Daily Express: самолеты Су-25 России разработаны для третьей мировой
До усовершенствования штурмовик Су-25, являющийся одним из наиболее используемых российских самолетов, успел повоевать во многих горячих точках, в том числе и в Афганистане, пишет ПолитРоссия.
Shraibikus News вчера в 16:23
Общество
Хакеры попытались взломать сайт с результатами ЕГЭ
Злоумышленники совершили хакерскую атаку на сервис ознакомления с результатами ЕГЭ (единый государственный экзамен), сообщила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Экономика сегодня 04:27
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19