Экономика
LipetskMedia.ruОбращаться за субсидиями липецкие предприниматели могут с 15 июля
Размер субсидии определяется как сумма средств на первоначальные расходы по профилактике в фиксированном размере 15 тысяч рублей и текущие расходы, рассчитываемые как произведение 6,5 тысячи рублей на количество работников в мае 2020 года для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии составляет 15 тысяч рублей.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи бизнесу субсидий на профилактику COVID-19
РИА Дагестан13 июля в 05:38
В Бурятии бизнес в сфере туризма может получить субсидии на профилактику коронавируса
Восток-Телеинформ12 июля в 21:27
Субсидии на профилактику коронавируса получат предприниматели Бурятии из федерального бюджета
Интерфакс - Россия13 июля в 02:13
Предприниматели Бурятии получат субсидии на профилактику коронавируса
Первое альтернативное телевидение13 июля в 02:06
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