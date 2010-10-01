С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.

Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут

Общество Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.

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