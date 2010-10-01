Экономика
КоммерсантъОбращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут
С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
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Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Общество
Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина
Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
Gazeta.SPb 14:05
Общество
СМИ сообщили о заболевании коронавирусом брата Елены Малышевой
Брат известной телеведущей Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
Вечерняя Москва 14:15
Общество
Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим.
ТАСС 12:16
Общество
В правительстве назвали число претендующих на выплаты семей с детьми
Дополнительную поддержку от государства в размере пяти тысяч рублей смогут получить почти 1,7 миллиона семей с детьми до трех лет.
Lenta.ru 13:32
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Общество
Игорь Руденя: в Тверской области реализуется план поэтапной отмены ограничительных мер
В Тверской области сформирован план реализации рекомендаций по поэтапной отмене ограничительных мер.
ГТРК Тверь 13:14
Футбол
Два футбольных матча перенесены из-за коронавируса в Белоруссии
Решение о переносе двух матчей чемпионата Белоруссии по футболу приняла федерация футбола республики.
ИА Красная Весна 13:57
Общество
Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
Челябинск Сегодня 10:21
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 00:47
Энергетика
ОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти
«ОАЭ добровольно дополнительно сократят добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день в течение июня в поддержку усилий Саудовской Аравии по восстановлению баланса на рынке нефти»,-- говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 13:17
Общество
С 12 мая в Калининграде открываются торговые центры и парикмахерские
С 12 мая в Калининградской области могут открыться торговые центры и парикмахерские.
Каскад 11:33
Общество
Туристический сезон в России еще может состояться
Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
РИА Новости 03:30
Политика
Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России
Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам.
RT на русском 06:16
Происшествия
Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию
Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
Происшествия
Полузащитника «Сочи» обвинили в краже автомобиля
Ганелли Имбула, выступающий за «Сочи» обвиняется в краже автомобиля во Франции.
Спорт день за днем 13:40
Футбол
19-летний футболист «Аталанты» скончался от аневризмы мозга
19-летний спортсмен оказался в реанимационном отделении больницы в Варезе в пятницу, 8 мая.
Bookmaker-ratings.ru 08:09
Футбол
Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня
Отмечается, с 1 июня будет разрешено проводить культурные и спортивные мероприятия при закрытых трибунах.
Vprognoze.ru 13:20
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Общество
Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Общество
Путин объявил о новых кредитах для поддержки занятости
Президент Владимир Путин предложил с 1 июня запустить кредитную программу поддержки занятости.
News.ru 09:52
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Общество
Путин подписал указ о мерах по поддержке семей с детьми
Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по поддержке семей с детьми.
РЕН ТВ 10:57