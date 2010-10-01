Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
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Всем на работу! Путин объявил окончание нерабочих дней

Gorod3466.ru11:04

Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут

Коммерсантъ10:12
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
4K
Общество

Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина

Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
Gazeta.SPb 14:05
Общество

СМИ сообщили о заболевании коронавирусом брата Елены Малышевой

Брат известной телеведущей Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
Вечерняя Москва 14:15
1
Общество

Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим.
ТАСС 12:16
57
Общество

В правительстве назвали число претендующих на выплаты семей с детьми

Дополнительную поддержку от государства в размере пяти тысяч рублей смогут получить почти 1,7 миллиона семей с детьми до трех лет.
Lenta.ru 13:32
Общество

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
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Общество

Игорь Руденя: в Тверской области реализуется план поэтапной отмены ограничительных мер

В Тверской области сформирован план реализации рекомендаций по поэтапной отмене ограничительных мер.
ГТРК Тверь 13:14
Футбол

Два футбольных матча перенесены из-за коронавируса в Белоруссии

Решение о переносе двух матчей чемпионата Белоруссии по футболу приняла федерация футбола республики.
ИА Красная Весна 13:57
5
Общество

Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
Челябинск Сегодня 10:21
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Авто

АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada

Автоновости дня вчера в 00:47
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Энергетика

ОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти

«ОАЭ добровольно дополнительно сократят добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день в течение июня в поддержку усилий Саудовской Аравии по восстановлению баланса на рынке нефти»,-- говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 13:17
54
Общество

С 12 мая в Калининграде открываются торговые центры и парикмахерские

С 12 мая в Калининградской области могут открыться торговые центры и парикмахерские.
Каскад 11:33
2
Общество

Туристический сезон в России еще может состояться

Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
1K
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
283
Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

РИА Новости 03:30
44
Политика

Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России

Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
58
Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам.
RT на русском 06:16
3K
Происшествия

В Петербурге из-за скачка напряжения «взорвался» тротуар

REGNUM 13:43
Происшествия

Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию

Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
Здоровье

Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
52
Происшествия

Полузащитника «Сочи» обвинили в краже автомобиля

Ганелли Имбула, выступающий за «Сочи» обвиняется в краже автомобиля во Франции.
Спорт день за днем 13:40
Футбол

19-летний футболист «Аталанты» скончался от аневризмы мозга

19-летний спортсмен оказался в реанимационном отделении больницы в Варезе в пятницу, 8 мая.
Bookmaker-ratings.ru 08:09
Футбол

Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня

Отмечается, с 1 июня будет разрешено проводить культурные и спортивные мероприятия при закрытых трибунах.
Vprognoze.ru 13:20
Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
428
Общество

Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
754
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
315
Общество

Путин объявил о новых кредитах для поддержки занятости

Президент Владимир Путин предложил с 1 июня запустить кредитную программу поддержки занятости.
News.ru 09:52
39
Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
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Общество

Путин подписал указ о мерах по поддержке семей с детьми

Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по поддержке семей с детьми.
РЕН ТВ 10:57
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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