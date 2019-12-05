Выгодоприобретателями обратного акциза могут также стать потребители этана Амурский ГХК СИБУРа и "Русгаздобыча" (должны быть запущены после 2023 года). СИБУР неоднократно заявлял, что в случае принятия обратного акциза на СУГ может расширить проект Амурского ГХК.

с чего всё началось

Акциз на СУГ составит 4,5 тысячи рублей за тонну. С 2024 года сумма увеличится до 6,5 тысячи рублей, с 2026 года — до 7,5 тыс. рублей. Обратный акциз на этан начнёт действовать с 2022-го в размере 9 тыс. рублей за тонну.

Обратный акциз на сжиженный газ и этан планируют ввести в 2022 году

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