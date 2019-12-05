Выгодоприобретателями обратного акциза могут также стать потребители этана Амурский ГХК СИБУРа и "Русгаздобыча" (должны быть запущены после 2023 года). СИБУР неоднократно заявлял, что в случае принятия обратного акциза на СУГ может расширить проект Амурского ГХК.

с чего всё началось

Проект поддержки нефтегазохимической отрасли, предусматривающий введение обратного акциза на сжиженный углеводородный газ (СУГ) и этан, внесут Минфин и Минэнерго на рассмотрение в правительство до 6 декабря текущего года. Планируется, что документ вступит в силу с 2022-го.

Обратный акциз на сжиженный газ и этан введут в 2022 году

Политика Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Авто Назвали самые популярные подержанные автомобили в России Второе место по популярности занимает баварская BMW с показателем 38%, а в тройку лидеров вошел бренд Honda — 33%.

Общество «Ведомости»: судьи предложили наказывать СМИ за давление на них Совет судей разрабатывает проект защиты от "тенденциозных публикаций" и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.

Происшествия В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.

Экономика Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».

Общество Производители порошков ответили на обвинения ФАС Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.

Религия Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей.

Общество Без прикрас: участницы «Мисс Вселенной» показали себя без макияжа В этом году «Мисс Россия-2019» Алина Санько должна была отправиться в США на престижный конкурс «Мисс Вселенная», но организаторы мероприятия слишком поздно сообщили даты проведения, поэтому девушка не сможет побороться за еще одну корону.