Энергетика
News.ruОбратный акциз на сжиженный газ и этан введут в 2022 году
Проект поддержки нефтегазохимической отрасли, предусматривающий введение обратного акциза на сжиженный углеводородный газ (СУГ) и этан, внесут Минфин и Минэнерго на рассмотрение в правительство до 6 декабря текущего года. Планируется, что документ вступит в силу с 2022-го.
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Выгодоприобретателями обратного акциза могут также стать потребители этана Амурский ГХК СИБУРа и "Русгаздобыча" (должны быть запущены после 2023 года). СИБУР неоднократно заявлял, что в случае принятия обратного акциза на СУГ может расширить проект Амурского ГХК.Коммерсантъвчера в 11:01
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