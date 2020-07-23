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РИАМООбразовательную деятельность возобновят в Подмосковье с 1 августа
В Подмосковье с 1 августа возобновят образовательную деятельность, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Данное решение распространяется на организации общего, профессионального и высшего образования.
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Госорганы Подмосковья возобновят предоставление услуг в полном объеме с 24 июля
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