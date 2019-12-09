Новая компания "Оператор газотранспортной системы Украины", с которой "Газпрому" предстоит заключить договор о транзите, заведомо обречена на банкротство. Почему это создает серьезные проблемы российскому холдингу — в материале РИА Новости.

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