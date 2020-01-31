Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
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Разбор завалов на месте обрушения СКК в Петербурге завершился

ТАСС15:29

Спасатели завершили разбор завалов на месте СКК

Петербургский дневник15:54

Тело рабочего найдено под завалами СКК «Петербургский»

Интерфакс09:38

Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего после обрушения СКК

Телеканал Санкт-Петербург10:31

Глава МЧС по Петербургу: Опасности дальнейшего обрушения конструкций СКК нет

Фонтанка.Ру09:45

Обнаружено тело погибшего при обрушении СКК в Петербурге

РИА Новости09:31

«В трико ходили»: промышленный альпинист рассказал о «бардаке» во время демонтажа СКК

78.ru10:06
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Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Uznayvse.ru вчера в 05:35
Происшествия

Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
РИА Новости 13:40
Общество

ProtonMail удалила рассылающие письма с угрозами аккаунты

Компания ProtonMail, заблокированная в России из-за массовой рассылки писем о лжеминировании, подтвердила, что письма рассылались ее пользователями, и удалила их аккаунты.
Известия 14:05
Общество

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости 08:33
Происшествия

Опубликовано видео демонтажа СКК с каски погибшего рабочего

За час до своей гибели сварщик снимал процесс работы по демонтажу Петербургского спортивно-концертного комплекса на видеокамеру, прикрепленную к его каске.
Мегаполис онлайн 13:00
Кино

Мэл Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в «Смертельном оружии 5»

ИА InterMedia вчера в 08:44
Политика

В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Газета.Ru 16:49
Здоровье

Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса

Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
РИА Новости 12:45
Политика

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
РБК 02:27
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
Космос

Астрономы нашли самую горячую планету во Вселенной

Суть событий 28 января в 10:48
Политика

Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Газета.Ru 15:50
Общество

С 1 февраля в России действуют новые правила увольнения

С 1 февраля в России действуют новые правила увольнения — работникам, отправившимся на "вольные хлеба" перестанут выдавать старые "бумажки", вводится новая форма документов.
MagadanMedia.ru 13:55
Армия и оружие

ЦАР обратилась за военной помощью к России

Власти ЦАР попросили у Минобороны России о поставке третьей партии оружия, для борьбы с активизировавшимися незаконными вооруженными бандформированиями, сообщает «РБК», ссылаясь на сказанное Виктором Токмачевым - пресс-атташе дипмиссии РФ в ЦАР.
ГЛАС.RU 10:13
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК вчера в 11:26
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ 16:43
Политика

США временно ограничили въезд иностранных граждан, побывавших в Китае

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который временно ограничит въезд в Соединённые Штаты иностранных граждан, побывавших в Китае за последние 14 дней.
REGNUM 16:30
Наука

Ученые вырастили ядовитую железу в пробирке

Выращенные из змеиных стволовых клеток органоиды, синтезируют те же токсины, что и настоящие ядовитые железы.
ToDay News Ufa 06:43
Происшествия

В Москве у бортпроводников с рейса из Китая заподозрили коронавирус

Газета.Ru 10:30
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
Экономика

Сбербанк добился ареста имущества владельцев «Spar» и «Семья»

Инициатором ареста имущества выступил Сбербанк, который ранее 23 января подал 7 исков против компаний.
Поребрик.Медиа 11:38
Общество

«КамАЗ» скорректирует план производства из-за коронавируса

В компании «КамАЗ» заявили, что могут скорректировать производственные планы с марта, если распространение коронавируса в Китае и в других странах-производителях комплектующих продолжится.
Взгляд.ру 11:43
Футбол

Юрий Семин — Карпину: «Ты что очки-то надел?»

Спорт-Экспресс 16:26
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК 05:53
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет экс-жену футболиста и его дочь из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина отправила письмо бывшей супруге сына Алисе Казьминой с требованием съехать из квартиры, где девушка проживает с дочерью от Аршавина.
МК-Спорт вчера в 11:43
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Музыка

Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Взгляд.ру 06:59
Общество

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
РБК 15:09
Общество

В России с 1 февраля прекратят выдавать бумажные чеки

Многие учреждения перестанут применять бумажные чеки, и это значительно упростит обслуживание терминалов.
RuNews24.ru вчера в 01:23
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 07:50
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Обрушение крыши СКК в ПетербургеБольше новостей по теме
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