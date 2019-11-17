Происшествия
Саратов 24Обрушение дома под Саратовом произошло из-за взрыва газа
Причиной обрушения дома в поселке Пробуждение города Энгельса предположительно стал взрыв газовоздушной смеси. Напомним, несчастный случай произошел сегодня, в 8:20. Внутри находились четыре человека, в том числе один ребенок, все госпитализированы в лечебные учреждения.
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Футбол
Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США
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Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Общество
Вильфанд предупредил о «необычно высоком» давлении в Москве
Ранее синоптики рассказали о дате начала климатической зимы в Москве.
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Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
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В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Армия и оружие
Япония создаст излучатель для противодействия самолетам и ракетам
Экономика
В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников
В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Политика
Трамп пообещал скорую встречу Ким Чен Ыну
Политика
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
Кино
Юлия Высоцкая рассказала о своей роли в фильме Кончаловского «Грех»
Актриса Юлия Высоцкая рассказала «Известиям» о своей роли в новом фильме Андрея Кончаловского «Грех» о жизни итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонарроти, а также о совместных работах с мужем.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
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Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Здоровье
Названы самые полезные продукты для суставов
Заболевания суставов нередко возникают из-за нарушения обмена веществ в хрящевой ткани.
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Кофе может продлить жизнь человека
Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.
Кино
Фильм «Джокер» собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов
Картина режиссёра Тодда Филлипса «Джокер» собрала в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
Армия и оружие
СМИ обвинили власти Великобритании в сокрытии военных преступлений
Футбол
В Adidas прокомментировали скандал с формой сборной России
Представители компании Adidas прокомментировали ситуацию, сложившуюся с формой сборной России по футболу.
Фигурное катание
Медведева представила новый показательный номер в Москве
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Общество