Происшествия

Саратов 24Саратов 24Обрушение дома под Саратовом произошло из-за взрыва газа

Причиной обрушения дома в поселке Пробуждение города Энгельса предположительно стал взрыв газовоздушной смеси. Напомним, несчастный случай произошел сегодня, в 8:20. Внутри находились четыре человека, в том числе один ребенок, все госпитализированы в лечебные учреждения.
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