Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
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Разбор завалов на месте обрушения СКК в Петербурге завершился

ТАССвчера в 15:29

Обнаружено тело погибшего при обрушении СКК в Петербурге

РИА Новостивчера в 09:31

Тело рабочего найдено под завалами СКК «Петербургский»

Интерфаксвчера в 09:38

Спасатели завершили разбор завалов на месте СКК

Петербургский дневниквчера в 15:54

Глава МЧС по Петербургу: Опасности дальнейшего обрушения конструкций СКК нет

Фонтанка.Рувчера в 09:45

Представитель компании-концессионера: Погибший при обрушении СКК рабочий нарушил технику безопасности

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 11:54

«В трико ходили»: промышленный альпинист рассказал о «бардаке» во время демонтажа СКК

78.ruвчера в 10:06
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Происшествия

Сестра погибшего при обрушении СКК рабочего рассказала о брате

iReactor вчера в 21:24
Общество

В России появились первые зараженные коронавирусом

В России выявлены первые двое зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 07:39
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Гаджеты

Материнские платы с разъёмом Intel LGA 1200 будут готовы к маю

По словам первоисточника, материнские платы на основе Intel Z490 должны получить усиленную подсистему питания, которая позволит работать с десятиядерными 14-нм процессорами Comet Lake-S.
3DNews 30 января в 23:07
Кино

Актер из «Звездных войн» Алан Харрис умер от рака

Британский актер Алан Харрис ушел из жизни на 82-м году жизни. Он известен зрителям по трем ролям в оригинальной трилогии «Звездных войн».
iReactor 00:30
Общество

Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Коммерсантъ 30 января в 03:20
Политика

Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина

Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Муксун.fm вчера в 06:45
Армия и оружие

Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии

Rusvesna.su 30 января в 22:00
Политика

МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
РБК вчера в 14:05
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

РИА Новости 29 января в 09:22
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 11:49
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Политика

«Единая Россия» не поддерживает новую версию КоАП

«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Коммерсантъ вчера в 10:26
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
Политика

Военный эксперт назвал коронавирус новым биооружием США

Военный эксперт, бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что коронавирус поражает людей по этническому принципу.
News.ru вчера в 17:01
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Общество

Макарьев день: чего категорически нельзя делать 1 февраля

Как и в другие праздники, на Макарьев день есть определенные ограничения. Чего нельзя делать 1 февраля: — Работать.
Волга-Медиа вчера в 22:00
Авто

Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей

Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Автоновости дня вчера в 02:42
Политика

Великобритания официально покинула Евросоюз

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (в 2:00 мск 1 февраля).
Известия вчера в 18:00
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
РИА Новости 30 января в 20:19
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Шоу-бизнес

Психолог Уэйн Дюпре заявил, что принц Гарри и Меган Маркл разведутся

Известный психолог Уэйн Дюпре уверен, что скоро принца Гарри и эго супругу Меган Маркл якобы ждет развод.
Дни24 30 января в 09:15
Общество

Военные пенсии в 2020 году увеличатся на 3%

Индексацию военных пенсий в 2020 году проведут по-новому. Выплаты будут увеличены на 3%, согласно показателю инфляции за 2019 год.
Актуальные Новости вчера в 07:53
Общество

Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии

Взгляд.ру 30 января в 06:57
Технологии

Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
REGNUM 30 января в 18:48
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году в России чаще всего злоумышленники угоняли автомобили марок Toyota, Kia, Hyundai и Lexus Об этом свидетельствует статистика страховой компании "Согласие", передает РИА Новости.
МонаВиста вчера в 17:13
Здоровье

Онищенко дал прогноз по распространению коронавируса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что в ближайшее время распространение коронавирусной инфекции замедлится, но нужно следовать мерам, которые предпринимает правительство РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 11:17
Космос

«Роскосмос» возьмет с Луны грунт на полмиллиарда рублей

«Роскосмос» возьмет с Луны грунт на полмиллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 22:04
Как работают Яндекс.Новости?
Обрушение крыши СКК в ПетербургеБольше новостей по теме
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