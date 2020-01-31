Происшествия
Вечерний курьерОбрушение спорткомплекса в Петербурге было запланированным
Обрушение крыши спортивного комплекса "Петербургский" было запланированным. Об этом рассказал гендиректор ООО, которая будет строить новый стадион.
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«СКА-Арена»: демонтаж аварийных конструкций СКК позволил не допустить массовых жертв
Петербургский дневниквчера в 12:57
Рабочий при обрушении СКК «Петербургский» погиб из-за нарушения техники безопасности
Невские Новостивчера в 13:55
Представитель компании-концессионера: Погибший при обрушении СКК рабочий нарушил технику безопасности
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 11:54
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Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Помпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США
Власти США не просят Белоруссию выбирать между Москвой и Вашингтоном, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Общество
Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Ряд изданий писали, что новый коронавирус якобы был искусственно выведен в этом же институте.
Общество
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Политика
Киев подтвердил планы открыть пункт пропуска у Золотого в Донбассе
Украинские власти подтвердили планы организовать пункт пропуска через линию соприкосновения в зоне конфликта на востоке страны в районе населенного пункта Золотое.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Хоккей
Панарин набрал 69-е очко в сезоне, забив гол в ворота «Детройта»
28-летний российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин забросил свою 27-ю шайбу в сезоне, сделав счёт 3:0 в пользу "синерубашечников", на последней минуте второго периода.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
Общество
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль
Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Общество
С 1 февраля вырастут выплаты для льготников
С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников вырастут. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.
Здоровье
Жертвами коронавируса в Китае уже стали 259 человек
Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV превысило уже 11,7 тысячи человек, умерли 259 жителей.
Армия и оружие
Die Welt: военная мощь России значительно возросла
Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Спорт
Матыцин назвал беспрецедентным решение Минспорта по ВФЛА
Происшествия
Ударивший журналиста Голунова полицейский признал свою вину
Бывший сотрудник МВД Максим Уметбаев признал свою вину в том, что при задержании специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова он превысил полномочия и ударил его.
Происшествия
Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково
Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Здоровье
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Политика
Названа дата окончательного голосования по импичменту Трампа
Финальное голосование в сенате по импичменту президента США Дональда Трампа состоится уже на следующей неделе.
Экономика
Минтруд предлагает понизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Футбол
Экс-игрок «Рубина» Самбрано сменил киевское «Динамо» на «Бока Хуниорс»
Самбрано перешел в «Динамо» из «Рубина» зимой 2018 года, но за главную команду киевлян не сыграл ни одного матча, а сезон-2018/19 провел в «Базеле» на правах аренды.
Авто
В России названы самые угоняемые автомобили
Toyota, Hyundai, Kia и Lexus стали самыми угоняемыми автомобилями в России в 2019 году.
Армия и оружие
Турецкая артиллерия прибыла в Ливию
Турция перебросила в Ливию артиллерию. Самоходные артиллерийские установки Т-155 "Fırtına" были доставлены в порт Мисураты морским путем.
Футбол
«Вест Хэм» купит полузащитника «Халла» за 20 миллионов фунтов
«Вест Хэм» купит полузащитника «Халла» Джаррода Боуэна. Сумма сделки составит 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко впервые высказалась о разводе с Петросяном
За бракоразводным процессом Елены Степаненко и Евгения Петросяна наблюдает вся страна. Сейчас юмористы делят совместно нажитое имущество.
Происшествия
В США задержали возможного лидера ячейки «Аль-Каиды» в Ираке
В американском штате Аризона предположительно задержали лидера иракской ячейки террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).
Политика
Польша настояла на праве получить репарации от России
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.