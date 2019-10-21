Происшествия

РБКРБКНа востоке Москвы загорелся склад на площади 800 кв. м

Из здания были спасены четыре человека. 20 октября на западе Москвы загорелись складские помещения. На складе, где хранится клейкая лента, произошел пожар на площади около 300 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.
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Пожар на складе на востоке Москвы потушили

Вечерняя Москвавчера в 19:23

При пожаре на востоке Москвы обрушилась крыша склада

РБКвчера в 18:31

Пожар на складе на востоке Москвы потушен

ТАССвчера в 17:43

Обрушилась кровля горящего на востоке Москвы склада

РИА Новостивчера в 17:50

Крыша складского помещения на востоке Москвы при пожаре обрушилась на площади 500 кв. м

Агентство Москвавчера в 18:01

Пожар на Амурской улице ликвидирован

Москва 24вчера в 17:44

Пожар на складе на востоке Москвы потушили

РИАМОвчера в 18:08
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Происшествия

Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском

РЕН ТВ вчера в 11:15
Шоу-бизнес

Голая дочь Синди Кроуфорд смутила пользователей Сети

Дочь Синди Кроуфорд смутила подписчиков пикантными снимками. В кадре девушка позирует напротив зеркала.
Дни.ру вчера в 11:52
Политика

Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 20 октября в 06:45
Технологии

Роскачество рассказало, что делать при краже смартфона

Сотрудники Роскачества рассказали, что нужно делать в случае, если у вас украли смартфон. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
АБН вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Общество

Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами

21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Известия вчера в 12:26
Общество

Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины

Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Российская газета вчера в 14:00
Политика

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Экономика

В Новосибирской области одобрили проект бюджета на следующий год

Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета в следующем году превысят 172,8 миллиарда рублей с увеличением на 10,5 миллиарда по сравнению с годом текущим.
Российская газета вчера в 12:05
Футбол

Зинедин Зидан: «Хочу остаться в „Реале“ навсегда»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном увольнении, а также поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».
Sportbox.RU вчера в 19:13
Армия и оружие

Шойгу: в Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в сирийские тюрьмы с боевиками остались без охраны.
Деловое.ТВ вчера в 10:41
Космос

NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение

NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19 октября в 23:58
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Происшествия

В Петербурге в отделе полиции умерла задержанная женщина

В Санкт-Петербурге в отделе полиции умерла женщина, которую доставили туда за административное правонарушение.
URA.Ru вчера в 09:46
Технологии

Четки Ватикана взломали за 15 минут

Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей вчера в 07:00
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа к войне с Турцией

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что при необходимости президент Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Российская газета вчера в 22:32
Армия и оружие

NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана

Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Гаджеты

Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер

Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.
Ferra вчера в 16:49
Экономика

Нулевой налог на электрокары предлагают ввести в Иркутской области

Владельцев электромобилей в Иркутской области могут освободить от уплаты транспортного налога.
ФедералПресс вчера в 10:03
Футбол

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1

Газета.Ru 20 октября в 14:54
Армия и оружие

Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

РИА Новости вчера в 14:59
Политика

Путин поручил Голодец заняться темой документального кино

О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
Российская газета вчера в 20:19
Музыка

На концерте группы «Руки вверх» в Сыктывкаре внезапно выступил Шура

Pro Город Сыктывкар вчера в 17:35
Политика

Welt написала о победе Путина в Сирии без войны

БИЗНЕС Online 20 октября в 18:26
Армия и оружие

Госдеп объяснил взрыв под Северодвинском подъемом ядерной ракеты

В США уверены, что Россия скрыла взрыв смертоносного ядерного реактора в августе в Белом море, это произошло во время поднятия со дна новейшего супероружия президента страны Владимира Путина - крылатой ракеты с ядерной установкой под названием Skyfall ("Буревестник").
Газета.Ru вчера в 20:40
Общество

Юрий Кот: «В клоунаду превратить академический хор — это уже не хор, а хоррор»

2. Издеваться над чужим горем — деградация общества, которое рукоплещет этим дебилам.
Украина.ру вчера в 13:12
Авто

Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям

С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Автоновости дня вчера в 05:48
Наука

В РАН объяснили пользу светящегося табака для науки

Говорит Москва 20 октября в 15:26
Экономика

Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM вчера в 11:38
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