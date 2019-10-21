Из здания были спасены четыре человека. 20 октября на западе Москвы загорелись складские помещения. На складе, где хранится клейкая лента, произошел пожар на площади около 300 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.

На востоке Москвы загорелся склад на площади 800 кв. м

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