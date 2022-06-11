Lenta.ruObserver: в Великобритании из-за роста цен на бензин начали массово увольняться таксистыВ Великобритании на фоне роста цен на бензин начали массово увольняться водители и другие люди, чья профессия связана с вождением автомобиля.Lenta.ruКак пишет издание, по состоянию на четверг цена за литр неэтилированного бензина достигла 182,31 пенса, а стоимость полной заправки среднего семейного автомобиля впервые в истории достигла 100 фунтов стерлингов.ТК ЗвездаСотрудник социальных служб рассказал Observer, что расходы на бензин превысили выделяемую государством компенсацию, поэтому теперь персонал из своего кармана платит за то, чтобы добраться до клиентов.Российская газетаНа фоне проблем нефтеперерабатывающих заводов всего мира и повышения цен на энергоносители из-за санкций Запада против России стоимость дизеля тоже растет.ИзвестияЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВРидусЭкономика сегодняAmur.lifeМИР 24Телеканал 360°Газета.RuФАНТК ЗвездаFBM.ruLife.ruВечерняя МоскваРЕН ТВСусанинРоссийская газетаUfaTime.ruПодробнее о событииГазета Observer: британские таксисты массово увольняются из-за роста цен на топливоРИА Новостивчера в 12:39Observer: в Великобритании из-за роста цен на бензин начали массово увольняться таксистыИзвестия20:54Observer: в Великобритании из-за роста цен на бензин начали массово увольняться таксистыLenta.ruвчера в 13:30Британские таксисты начали массово увольняться из-за высоких цен на бензинNews.ru22:02Англичане, добирающиеся до работы на машинах, массово увольняются из-за роста ценМосковский Комсомолецвчера в 13:26Observer: добирающимся до работы на машине британцам грозит увольнение из-за цен на бензинГазета.Ruвчера в 11:49СМИ: в Британии опасаются нехватки таксистов из-за рекордно высоких цен на бензинТАССвчера в 10:59Показать ещёОценить548Поделиться