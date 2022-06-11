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Observer: в Великобритании из-за роста цен на бензин начали массово увольняться таксисты

В Великобритании на фоне роста цен на бензин начали массово увольняться водители и другие люди, чья профессия связана с вождением автомобиля.
Lenta.ru
Как пишет издание
, по состоянию на четверг цена за литр неэтилированного бензина достигла 182,31 пенса, а стоимость полной заправки среднего семейного автомобиля впервые в истории достигла 100 фунтов стерлингов.
ТК Звезда
Сотрудник социальных служб рассказал Observer, что расходы на бензин превысили выделяемую государством компенсацию, поэтому теперь персонал из своего кармана платит за то, чтобы добраться до клиентов.
Российская газета
На фоне проблем нефтеперерабатывающих заводов всего мира и повышения цен на энергоносители из-за санкций Запада против России стоимость дизеля тоже растет.
Известия

Подробнее о событии

Газета Observer: британские таксисты массово увольняются из-за роста цен на топливо
РИА Новостивчера в 12:39
Observer: в Великобритании из-за роста цен на бензин начали массово увольняться таксисты
Известия20:54
Observer: в Великобритании из-за роста цен на бензин начали массово увольняться таксисты
Lenta.ruвчера в 13:30
Британские таксисты начали массово увольняться из-за высоких цен на бензин
News.ru22:02
Англичане, добирающиеся до работы на машинах, массово увольняются из-за роста цен
Московский Комсомолецвчера в 13:26
Observer: добирающимся до работы на машине британцам грозит увольнение из-за цен на бензин
Газета.Ruвчера в 11:49
СМИ: в Британии опасаются нехватки таксистов из-за рекордно высоких цен на бензин
ТАССвчера в 10:59

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