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Observer: в Великобритании из-за роста цен на бензин начали массово увольняться таксисты

В Великобритании на фоне роста цен на бензин начали массово увольняться водители и другие люди, чья профессия связана с вождением автомобиля.
Lenta.ru
Как пишет издание
, по состоянию на четверг цена за литр неэтилированного бензина достигла 182,31 пенса, а стоимость полной заправки среднего семейного автомобиля впервые в истории достигла 100 фунтов стерлингов.
ТК Звезда
Отмечается, что некоторым людям приходится тратить до 350 фунтов (около 431,1 доллара) в неделю на топливо, чтобы добраться до работы.
РИА Новости
Рост цен на бензин в стране продолжается несмотря на сокращение британским правительством топливного сбора на 5 пенсов за литр на период до марта 2023 года.
ТАСС

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