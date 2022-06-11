Президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым, написал в статье для журнала Foreign Affairs бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.
«Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», – говорит представитель Минобороны КНР.
Американская компания Google приняла решение временно отстранить от работы одного из своих инженеров по программному обеспечению Блейка Лемойна, который обнаружил признаки собственного сознания у созданного компанией искусственного интеллекта (ИИ) LaMDA, пишет газета The Washington Post.