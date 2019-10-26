Политика
RT на русскомООС: добровольцы на видео с Зеленским не представляют ВСУ
Пресс-служба штаба Операции объединённых сил заявила, что вооружённые радикалы, которые беседовали на повышенных тонах с президентом Украины Владимиром Зеленским не являются представителями силовых ведомств.
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Украинские военные заявили, что Зеленский встречался с псевдодобровольцами
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