Политика

RT на русскомRT на русскомООС: добровольцы на видео с Зеленским не представляют ВСУ

Пресс-служба штаба Операции объединённых сил заявила, что вооружённые радикалы, которые беседовали на повышенных тонах с президентом Украины Владимиром Зеленским не являются представителями силовых ведомств.
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