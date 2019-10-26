Пресс-служба штаба Операции объединённых сил заявила, что вооружённые радикалы, которые беседовали на повышенных тонах с президентом Украины Владимиром Зеленским не являются представителями силовых ведомств.

ООС: добровольцы на видео с Зеленским не представляют ВСУ

Политика Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.

Происшествия Видео с места смертельного ДТП в Алтайском крае появилось в Сети Два микроавтобуса столкнулись на трассе в Алтайском крае: семь человек погибли и девять пострадали.

Происшествия На Коломяжском в ДТП с маршруткой погибли двое из каршеринга По предварительным данным, погибли двое из каршеринга, ещё один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Армия и оружие Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.

Общество В Барселоне вновь начались беспорядки Стоит отметить, что с конца прошлой недели это первые беспорядки. Массовая манифестация прошла в каталонской столице в субботу, 26 октября.

Единоборства Дерек Чисора досрочно победил Дэвида Прайса В следующей трехминтуке Чисора несколько раз плотно попал, и Прайс оказался в нокдауне.

Кино «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» «Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.

Футбол Хет-трик Пулишича принес «Челси» победу над «Бернли» В следующем туре Челси на своем поле сыграет против Уотфорда, а Бернли в гостях встретится с Шеффилд Юнайтед.

Авто Bollinger назвал цены на электрическую копию внедорожника Hummer Пилотный проект Bollinger из Мичигана, который занимается постройкой электрических внедорожников, назвал цены на модели B1 и B2.

Политика Сеть российских ресторанов отказалась признавать Крым Российская сеть ресторанов японской кухни «Сушипоп» указала на своей рекламной карте Крым как спорную территорию.

Общество Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось Ранее представитель «Победы» сообщил «Ведомостям», что билеты на рейсы авиакомпании из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября подорожают на 25 евро.

Авто Haval может начать выпуск кроссовера Haval H5 в РФ Выпуск внедорожника на тульском заводе Haval могут начать уже в 2020 году.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.

Шоу-бизнес Тимати уехал на Мальдивы от недавно родившей Анастасии Решетовой В ближайшие дни мать скончавшегося начинающего певца приедет к Решетовой навестить мальчика, а пока его отец отдыхает на Мальдивах и катается на доске по волнам.

Футбол Карпин оригинально поздравил игрока «Ростова» с днем рождения Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оригинально поздравил игрока желто-синих Эвелина Попова с днем рождения.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

Авто Новый автомобиль от компании Bentley – модель Flying Spur В интервью Питера Боша, который является одним из директоров и ответственным за производство Bentley, было сказано, что при создании новой модели Flying Spur компания старалась совместить современные высокие технологии и современный невероятно роскошный интерьер и общий внешний вид.