Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Общая капитализация «Яндекса» и TCS Group выросла на $2 млрд

Издание проанализировало котировки компаний на основных биржах — «Яндекс» на NASDAQ, TCS — на Лондонской фондовой бирже (LSE). До объявления о предварительных договоренностях по сделке суммарная капитализация компаний составляла $26,1 млрд ($20,9 млрд — у «Яндекса», у TCS — около $5,2 млрд).В источнике
С чего всё началось
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Yandex N.V., головной компании «Яндекса», взлетели на 15 процентов на фоне новостей о предварительной договоренности по покупке Тинькофф банка, свидетельствуют
 данные Московской биржи.
Lenta.ruвчера в 06:17
Подробнее о событии
РБК

Общая стоимость «Яндекса» и «Тинькоффа» выросла на $2 млрд

РБК18:13
РИА Новости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

РИА Новостивчера в 18:45
Lenta.ru

Акции «Яндекса» взлетели

Lenta.ruвчера в 06:17
Реальное время

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума, состояние гендиректора компании увеличилось на $227 млн

Реальное времявчера в 04:50
Rambler News Service

Акции «Яндекса» обновили максимум на новостях о покупке Тинькофф-банка

Rambler News Serviceвчера в 04:36
ТАСС

Акции «Яндекса» вновь обновили исторический максимум

ТАССвчера в 03:32
ПРАЙМ

Акции Сбербанка смотрятся уверенно

ПРАЙМвчера в 09:12

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
324

Путин пообещал приехать на ППГХО в Краснокаменск

Президент России Владимир Путин пообещал работникам Приаргунского производственного горно-химического объединения, что постарается приехать посмотреть на предприятие и цветущий багульник, сообщает 24 сентября ТАСС.
Чита.Ру20:12
2

Революционный природный антибиотик открыли в России

Ученые из Тюменского государственного университета, вместе с коллегами из других научно-исследовательских институтов РФ открыли универсальный природный антибиотик, который способен преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам.
РИА ОмскПрессвчера в 02:34
1K

На Аляске приступили к снятию памятника Баранову с постамента

Власти города Ситка, который расположен в американском штате Аляска, приступили к работам по снятию с постамента и переносу из центрального парка статуи правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты19:10
1

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
10

Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM22 сентября в 03:35
153

КСИР: Иран достиг самообеспеченности в производстве боевых дронов

По словам генерала Салами, передача ВМС КСИР 188 ударных и разведывательных дронов является ещё одним свидетельством того, что Иран день ото дня укрепляет свою обороноспособность и «достиг самообеспеченности в производстве различных вооружений и военной техники».
Евразия Dailyвчера в 07:45

В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
72

Лиза Арзамасова впервые выложила совместное фото с Ильей Авербухом

Незадолго до выхода выпуска в эфир Арзамасова впервые поделилась совместным снимком с возлюбленным. — подписала снимок Елизавета Арзамасова, очевидно предполагая появление негативных комментариев.
WMJ.ruвчера в 16:00