Общая капитализация «Яндекса» и TCS Group выросла на $2 млрд
Издание проанализировало котировки компаний на основных биржах — «Яндекс» на NASDAQ, TCS — на Лондонской фондовой бирже (LSE). До объявления о предварительных договоренностях по сделке суммарная капитализация компаний составляла $26,1 млрд ($20,9 млрд — у «Яндекса», у TCS — около $5,2 млрд).В источнике
С чего всё началось
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Yandex N.V., головной компании «Яндекса», взлетели на 15 процентов на фоне новостей о предварительной договоренности по покупке Тинькофф банка, свидетельствуют
данные Московской биржи.
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