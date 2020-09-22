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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Головная структура «Тинькофф банка» TCS Group во вторник, 22 сентября, сообщила о том, что договорилась с компанией «Яндекс» о продаже банка. В пресс-службе "Яндекса", в свою очередь, подтвердили, что компании обсуждают приобретение 100% акций TCS Group.В источнике
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Коммерсантъ

Общая капитализация «Яндекса» и TCS Group выросла на $2 млрд

Коммерсантъ18:59
ТАСС

Акции «Яндекса» подорожали на фоне новостей о возможной покупке «Тинькофф банка»

ТАСС22 сентября в 14:12
Lenta.ru

Акции «Яндекса» взлетели

Lenta.ruвчера в 06:17
Интерфакс

Акции «Яндекса» в начале торгов взлетели на 13%, TCS – на 8%

Интерфаксвчера в 03:26
Ведомости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне переговоров о покупке «Тинькофф банка»

Ведомостивчера в 00:48
РИА Новости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

РИА Новостивчера в 18:45
РБК

Общая стоимость «Яндекса» и «Тинькоффа» выросла на $2 млрд

РБК18:13

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы государства в ноябре, но при этом выразил уверенность в своей победе на них.
Известия21:50
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Госдума не поддержала возврат индексаций пенсий работающим пенсионерам

Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, которые предлагают вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Live24вчера в 05:35
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В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
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Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер признал вину в ДТП

Подозреваемый в совершении резонансного ДТП на Остоженке в центре Москвы Эльмин Гулиев признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда, где рассматривается ходатайство о его аресте.
РИА Новостивчера в 13:38
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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