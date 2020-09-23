Экономика
КоммерсантъОбщая капитализация «Яндекса» и TCS Group выросла на $2 млрд
Издание проанализировало котировки компаний на основных биржах — «Яндекс» на NASDAQ, TCS — на Лондонской фондовой бирже (LSE). До объявления о предварительных договоренностях по сделке суммарная капитализация компаний составляла $26,1 млрд ($20,9 млрд — у «Яндекса», у TCS — около $5,2 млрд).
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