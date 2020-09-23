Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Общая капитализация «Яндекса» и TCS Group выросла на $2 млрд

Издание проанализировало котировки компаний на основных биржах — «Яндекс» на NASDAQ, TCS — на Лондонской фондовой бирже (LSE). До объявления о предварительных договоренностях по сделке суммарная капитализация компаний составляла $26,1 млрд ($20,9 млрд — у «Яндекса», у TCS — около $5,2 млрд).В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Общая капитализация «Яндекса» и TCS Group выросла на $2 млрд

Коммерсантъ18:59
РБК

Общая стоимость «Яндекса» и «Тинькоффа» выросла на $2 млрд

РБК18:13
РИА Новости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

РИА Новостивчера в 18:45
Интерфакс

Акции «Яндекса» в начале торгов взлетели на 13%, TCS – на 8%

Интерфаксвчера в 03:26
Ведомости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне переговоров о покупке «Тинькофф банка»

Ведомостивчера в 00:48
Lenta.ru

Акции «Яндекса» взлетели

Lenta.ruвчера в 06:17
ТАСС

Акции «Яндекса» подорожали на фоне новостей о возможной покупке «Тинькофф банка»

ТАСС22 сентября в 14:12

Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию петербургской консерватории

Реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге должна быть доведена до конца, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАССвчера в 07:39
17

Алтай накроет штормовым ветром со снегом

По данным официального сайта ведомства, в ближайшие сутки в регионе ожидаются дожди, местами сильные, в предгорьях с мокрым снегом, усиление ветра до 15 − 20м / с, местами порывы 25 − 28м / с. Похолодание.
REGNUMвчера в 05:52

На Аляске приступили к снятию памятника Баранову с постамента

Власти города Ситка, который расположен в американском штате Аляска, приступили к работам по снятию с постамента и переносу из центрального парка статуи правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты19:10
1

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
1K