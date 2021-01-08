Всемирный банк: в 2022 году рост российской экономики составит 3%

Вакцинация населения в России в начале текущего года поможет восстановлению экономики страны, и ее рост благодаря этому в 2022 году составит до 3%, хотя в 2021 он будет умеренным - 2,6%, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Всемирного банка.