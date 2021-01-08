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Общая система налогообложения для ИП

Если ИП применяет общую систему налогообложения, то со своих доходов, полученных от предпринимательской деятельности, в общем случае он должен платить НДФЛ.В источнике
Business Class (Пермь)
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Business Class (Пермь)

Было – стало: что в 2021 году изменится в системе налогообложения

Business Class (Пермь)21:00
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Общая система налогообложения для ИП

Главная книгавчера в 01:52
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В России появится дорожный знак «Фотовидеофиксация»

В России с 1 марта появится новый дорожный знак, обозначающий места возможного размещения камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, сообщается в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В России появится дорожный знак «Фотовидеофиксация»
Газета.Ruвчера в 12:35

Рынок акций РФ превысил 3470 пунктов по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ к вечеру в пятницу продолжает движение вверх вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $55 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3470 пунктов и обновил исторический максимум.
Финмаркетвчера в 09:42

Выручка игрового сегмента NVIDIA может вырасти на 58% — WSJ

В прогнозируемом росте выручки от игрового сегмента продукции компании NVIDIA значительную роль могут сыграть люди, занимающиеся «добычей» криптовалюты (майнеры), заявили аналитики Уолл-стрит, 6 января сообщает американская газета The Wall Street Journal.
ИА Красная Весна7 января в 08:44

Всемирный банк: в 2022 году рост российской экономики составит 3%

Вакцинация населения в России в начале текущего года поможет восстановлению экономики страны, и ее рост благодаря этому в 2022 году составит до 3%, хотя в 2021 он будет умеренным - 2,6%, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Всемирного банка.
SIA.ru6 января в 00:08