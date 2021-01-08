В России с 1 марта появится новый дорожный знак, обозначающий места возможного размещения камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, сообщается в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Рынок акций РФ к вечеру в пятницу продолжает движение вверх вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $55 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3470 пунктов и обновил исторический максимум.
В прогнозируемом росте выручки от игрового сегмента продукции компании NVIDIA значительную роль могут сыграть люди, занимающиеся «добычей» криптовалюты (майнеры), заявили аналитики Уолл-стрит, 6 января сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Вакцинация населения в России в начале текущего года поможет восстановлению экономики страны, и ее рост благодаря этому в 2022 году составит до 3%, хотя в 2021 он будет умеренным - 2,6%, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Всемирного банка.