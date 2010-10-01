Коронавирус

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruОбщая стоимость игроков РПЛ упала на 213 млн евро из-за коронавируса

Общая стоимость игроков чемпионата России упала на 18,8% с 1,136 миллиарда до 922,6 миллионов евро. Таким образом, РПЛ откатилась на восьмую строчку в рейтинге стоимости игроков, пропустив вперед Нидерланды.
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