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Общая стоимость всего жилья Москвы впервые превысила $1 трлн

К началу октября 2021 года общая стоимость жилой недвижимости Москвы составила 73,78 трлн руб., или $1,02 трлн, говорится в предоставленном «РБК-Недвижимости» исследовании аналитиков Savills.
РБК
С января 2019 года совокупная стоимость московского жилья выросла на 32%, подсчитали в Savills.
РБК
Ввод жилья в Москве по итогам трех кварталов 2021 года был на 53% активнее, чем за тот же период 2020-го, подсчитали в компании.
РБК
По оценке Savills, на одного жителя Москвы приходится условная доля жилой недвижимости, эквивалентная 5,8 млн рублей.
Forbes

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Стоимость жилья в Москве впервые превысила 1 триллион долларов
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