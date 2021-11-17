Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в "нормандском формате" пункта о необходимости налаживать прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками Донбасса.
Биржа СПБ с 17 ноября приступает к торгам обыкновенными акциями класса “А” иностранного эмитента Rivian Automotive, Inc. (ISIN:US76954A1034, тикер:RIVN) Ранее, стало известно, что производитель электромобилей Rivian в ходе IPO, реализовал акции компании на сумму около $10,5 миллиардов США, или $78 в пересчете на акцию компании.