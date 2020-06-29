Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.

Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

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Общество Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента. 305

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