Общество
РИА НовостиОбщая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
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Происшествия
В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
Inc-news.ru 00:39
Космос
В Курчатовском институте разработали энергоустановку для базы на Луне
Напомним, что Соединенные Штаты намерены возобновить полеты на Луну для добычи полезных ископаемых.
Evo-rus.com 05:04
Политика
Американский штат Миссисипи получит новый флаг на фоне протестов
В конце ноября жителям штата будет предложен новый вариант символики. До этого момента в Миссисипи не будет официального флага.
VSE42.RU 28 июня в 23:23
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Известия 04:47
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
Происшествия
Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть
Евразия Daily 03:35
Авто
Названы автомобили с худшими двигателями. Subaru в лидерах
Эксперты включили в список модели, у которых на незначительных пробегах отмечается прогорание прокладок ГБЦ.
Evo-rus.com 01:34
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Армия и оружие
В Ладакхе начался третий раунд переговоров военных Индии и Китая
Третий раунд переговоров на уровне командующих корпусами сухопутных войск Индии и Китая стартовал в Чушуле с индийской стороны линии фактического контроля (ЛФК), разделяющей две страны.
Инфорос 04:57
Политика
Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом
Вести.Ru вчера в 23:05
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Шоу-бизнес
Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму
Кристина Асмус после заявления о разводе с Гариком Харламов начала приводить себя в форму.
Дни24 02:54
Общество
Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля.
ТАСС 03:08
Наука
Была выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
МедиаПоток 00:21
Происшествия
Полиция проводит операцию в ТЦ в деловом районе под Парижем
Полицейская операция проводится в торговом центре Les 4 Temps в деловом квартале Дефанс под Парижем, сообщает префектура полиции.
RT на русском 04:53
Экономика
Взысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана) по поиску и взысканию активов бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева, говорится в сообщении A1, поступившем в РБК.
РБК 02:49
Экономика
Греф ожидает укрепления рубля к доллару до конца года
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью «ТАСС» поделился своими прогнозами касательно предстоящих изменений курса рубля.
Городовой вчера в 07:18
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту
Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
Общество
ФОМ назвал процент одобривших поправки в Конституцию РФ
В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля.
News.ru 04:45
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48