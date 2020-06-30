Общество

РИА НовостиРИА НовостиОбщая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
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Явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

РБК04:16

Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию достигла 90%

Российская газета02:57

Явка на онлайн-голосование по поправкам достигла 90%

Коммерсантъ02:35

Электронное голосование по поправкам: явка достигла 90 процентов

Вести.Ru02:40

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 90%

RT на русском02:05

Явка на онлайн-голосовании по поправкам к конституции достигла 90%

ТАСС02:02

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции превысила 90%

Эхо Москвы03:35
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