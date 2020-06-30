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Москва 24Москва 24

Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 45,7%

Явка на голосование по поправкам в Конституцию за пять дней составила 45,7%, свидетельствуют данные ЦИК. Отмечается, что всего проголосовало более 49 миллионов человек.В источнике
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В предпоследний день онлайн-голосования явка составила почти 90%

МИР 2418:05

Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 45,7%

RT на русском05:13

Электронная явка в Москве и Нижегородской области превысила 88%

Коммерсантъ02:00

Явка на онлайн-голосовании по поправкам к конституции достигла 90%

ТАСС02:02

В Москве явка на онлайн-голосовании по поправкам составила 91,5%

РИА Новости07:47

«Самый чистый индикатор легитимности»: Бардин о высокой явке на онлайн-голосование

Политика Сегоднявчера в 08:29

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции превысила 80%

НТВ28 июня в 13:40
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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК07:56
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В Польше обнаружены останки XVI-XVII вв. с монетами во рту

Большая часть обнаруженных монет датируется правлением Сигизмунда III, который был монархом Польши в 1587—1632 гг. Найдены монеты времен правления Иоанна II Казимира — короля Польши и великого князя Литовского.
Дилетант28 июня в 10:51
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Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостейвчера в 10:36
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Аномальная жара вернется в Москву в среду

Аномально жаркая погода вновь придет в Московский регион в среду, 1 июля, и задержится, как минимум, до воскресенья - ожидается до +30 градусов и без существенных осадков, прогнозируют в Гидрометцентре России.
Интерфакс07:16
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«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в понедельник принял решение присудить "Оренбургу" техническое поражение со счетом 0:3 в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара".
МК-Спортвчера в 14:42
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