Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 45,7%
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Явка на голосование по поправкам в Конституцию за пять дней составила 45,7%, свидетельствуют данные ЦИК. Отмечается, что всего проголосовало более 49 миллионов человек.В источнике
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