Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
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Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 70%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. Согласно данным штаба, утром в субботу количество проголосовавших в Москве и Нижегородской области превысило 822 тысячи, количество выданных бюллетеней - 833 тысячи.В источнике
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Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию составляет 70%
Национальная служба новостей03:50