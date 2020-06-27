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РИА НовостиРИА Новости

Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 70%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. Согласно данным штаба, утром в субботу количество проголосовавших в Москве и Нижегородской области превысило 822 тысячи, количество выданных бюллетеней - 833 тысячи.В источнике
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Общая явка на электронное голосование по поправкам к конституции достигла 70 процентов

Эхо Москвы04:04

Явка на электронное голосование превысила 70%

Медиазона05:55

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию составляет 70%

Национальная служба новостей03:50

Явка на электронном голосовании в Москве превысила 70%

Интерфакс04:58

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%

Москва 2403:21

Явка на онлайн-голосовании по поправкам к конституции превысила 70%

ТАСС03:10

Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

РИА Новости02:54
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«Роскосмос» перечислил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

Размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета — таковы недостатки космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска.
«Роскосмос» перечислил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
РИА Новости05:26
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Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили

Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны.
Журналистская правда25 июня в 08:00
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СК просит арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова

Следствие просит суд заключить под стражу бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова по делу о взятке и совращении малолетней.
ТАСС06:33
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Ефремов сделал «политическое» заявление об уголовном деле

По словам адвоката артиста Эльмана Пашаева, актеру названивают украинские журналисты с вопросом о политической подоплеке его уголовного дела, так как смертельная авария произошла незадолго до голосования по поправкам в Конституцию.
URA.Ru17:47
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Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новостивчера в 12:10
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Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском04:55
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