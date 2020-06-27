Общество

РБКРБКОбщая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные штаба по наблюдению за голосованием.
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Явка на электронном голосовании в Москве превысила 70%

Интерфакс04:58

Явка на электронное голосование превысила 70%

Медиазона05:55

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%

Москва 2403:21

Явка на электронном голосовании по конституции превысила 70%

REGNUM06:34

Московский штаб ожидает явку на онлайн-голосовании более 90 процентов

РИА Новости08:19

Общая явка на электронное голосование по поправкам к конституции достигла 70 процентов

Эхо Москвы04:04

Явка на онлайн-голосовании по поправкам к конституции превысила 70%

ТАСС03:10
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
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В ходе исследования, которое провели ученые Национального института здравоохранения Италии, было установлено, что коронавирусная инфекция не передается через комаров, сообщает портал Medical Xpress.
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С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
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Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре.
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Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

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Газета.Ru 08:00
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Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077

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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

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Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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Происшествия

СК попросил суд арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора

Управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало о заключении под стражу бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в коррупции и совращении несовершеннолетних.
РБК 07:44
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Примечательно, что внедорожник получил систему автоматического пилотирования второго типа, за счёт чего он может освободить водителя от управления ТС на скорости вплоть до 150 километров в час.
Daily-Motor.Ru 24 июня в 11:22
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Общество

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
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Армия и оружие

На параде в Москве впервые показали 24 образца новой военной техники

На прошедшем сегодня в Москве параде Победы, наряду с военной техникой, уже стоящей на вооружении и показанной на предыдущих парадах, участвовала и техника, которая демонстрировалась впервые.
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Общество

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«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
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Политика

Более 500 тысяч наблюдателей следят за голосованием по Конституции

Общественная палата России и региональные общественные палаты зарегистрировали более 500 тысяч наблюдателей на общероссийское голосование по конституционным поправкам.
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Футбол

«Ливерпуль» впервые за 30 лет снова стал чемпионом Англии по футболу

МИР 24 25 июня в 17:56
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Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино»

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», в первой серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» изменится внешний вид кота Матроскина.
Киноафиша России вчера в 09:39
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Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
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Экономика

Повышение НДФЛ: как изменится налог на продажу квартир

В России с 1 января 2021 года планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения — россияне, зарабатывающие свыше 5 млн руб. в год, будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15%.
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Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
РИА Новости вчера в 20:50
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Общество

Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем»

Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».
Русская Планета вчера в 15:28
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Политика

Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах

Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США.
RT на русском вчера в 22:42
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
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